Гороскоп на неделю 3-9 августа: Время строить планы
В период с 3 по 9 сентября состоится несколько знаковых событий. В частности, Сатурн перейдет к прямому движению, а Нептун образует оппозицию с Солнцем. Однако даже не это окажет ключевое влияние на знаки Зодиака. Гораздо большее значение будет иметь Новолуние, которое состоится в воскресенье. Для каждого из нас наступит время строить конкретные планы.
Овен
Овны с первых дней сентября включат деловую активность. Марсианская энергия будет кипеть и подталкивать человека к решительным действиям. Многие захотят использовать представителей первого знака Зодиака в своих корыстных целях: будут эгоистично требовать, слезно просить о помощи. Однако вестись на эти уловки не стоит. Все равно всем помочь невозможно. Необходимо определиться с приоритетами, расставить акценты. Одалживать деньги или делать какие-либо инвестиции в пятницу Овнам категорически не рекомендуется. Противостояние Нептуна и Солнца является неблагоприятным для денежных операций. Выходные лучше посвятить спокойному отдыху на природе.
Телец
Тельцы будут привыкать к рабочему ритму, погружаться в рутину будней. На этой неделе им предстоит много работы с документами. Спешить никуда не следует, все должно идти своим чередом. Хорошие новости поступят из дома: семейных ребят порадуют дети. Выходные нужно посвятить общению с ними. Тем более, что Луна в перигее не способствует резким телодвижениям. Негативное влияние спутника Земли лишь усилится в момент Новолуния. Поэтому детские улыбки - это то, что надо для чувствительных Тельцов в воскресенье.
Близнецы
Близнецы могут начинать порхать от счастья. На этой неделе они получат приятный сюрприз от любимых. Хорошая энергетика будет наблюдаться и на работе. Стремительные ребята легко войдут в рабочий ритм сентября, и получат одобрение своих коллег. Все серьезные дела желательно завершить до пятницы, поскольку в этот день велик риск провала. Нептун любит вводить людей в заблуждение. На выходных Близнецам рекомендуется остаться дома, поберечь свое здоровье. Новолуние может сопровождаться чувством апатии. Переживать не следует, поскольку это временно.
Рак
У Раков будет приподнятое настроение на этой неделе. Романтическое настроение овладеет всеми представителями знака. В предвкушении любовных романов, Ракам захочется совершать безумные поступки. Однако легкомысленность ребят может вызвать агрессию окружающих. В этот момент важно отстоять свое право на счастье, сохранить самообладание. На выходных желательно воздержаться от дальних поездок. Из-за Новолуния будет наблюдаться повышенная аварийность.
Лев
Львы могут замечательно провести первую половину недели. Дружеские посиделки, светские рауты - любое из этих мероприятий принесет ребятам чувство удовлетворения. Они вновь окажутся в центре внимания, смогут произвести запоминающееся впечатление. В хорошем расположении духа Львы могут свернуть даже горы, а потому любые сделки с недвижимостью только приветствуются. Исключение составляет лишь пятница - в этот день велик риск обмана. Выходные лучше посвятить семье. Любое другое общество вызовет у Львов раздражение.
Дева
Девам предстоит проверить свою нервную систему на прочность. Чтобы избежать чрезмерного стресса, важно проявить терпение к людям. Многие будут доставать Дев своей глупостью, требовать к себе незаслуженного внимания. В такие моменты представителям земной стихии лучше уходить с головой в работу, отстраняться от негативных мыслей. Ближе к выходным может появиться усталость, раздражительность. Начинать какие-либо дела в этот период не следует. Все внимание следует уделить здоровью.
Весы
Весы могут провести эту неделю с большой пользой. Они получат много ценной информации от руководства на работе, коллег по бизнес, любимых партнеров. Несмотря на то, что порция критики уже в понедельник может озадачить представителя знака, воспринимать ее слишком серьезно не стоит. Все происходит к лучшему, и даже Луна в перигее. Пока все будут страдать от приближения Луны к Земле, Весы смогут дипломатично оказать помощь своим знакомым. Это прибавит очков в копилку человека.
Скорпион
Скорпионы могут получить желаемое на предстоящей неделе. Их амбиции будут удовлетворены самым эффективным образом. Все задуманное осуществится в кратчайшие сроки. Это позволит провести выходные с семьей, чего давно уже не наблюдалось. Выяснять отношения в это время Скорпионам не следует. Лучше спокойно пережить Новолуние. В противном случае возможна серьезная авария, конфликт на ровном месте.
Стрелец
У Стрельцов появится время для встреч с друзьями. В начале недели они отправятся в короткое путешествие по знакомым местам. Важно провести это время с пользой, и не поддаваться уговорам остаться. Последнее повлечет за собой возобновление вредных привычек. Не стоит задерживаться в одном городе более двух дней. Неблагоприятное расположение Нептуна в пятницу может стать причиной напрасных ожиданий.
Козерог
В начале недели Козерогам впору задуматься о семейных отношениях. Сатурн завершает свою ретроградную петлю, а потому в делах будет мало что получаться. Трудности повлекут за собой ухудшение настроения, повышенную раздражительность. С приближением Луны Козероги могут даже начать резко реагировать на окружающих. Поэтому лучшей вакциной от депрессии станут романтические устремления знака. Мысль о любви всегда помогает от напрасных волнений по пустякам.
Водолей
Водолеям пора взяться за ум. Финансовые дела нужно срочно поправить. Пока Сатурн не вышел на прямой путь, делать это с помощью кредитов не стоит. Вплоть до пятницы Водолеям предстоит усердно работать. Целеустремленные ребята смогут закрыть материальный вопрос самым лучшим образом: завершение важного проекта принесет им дивиденды. Наиболее удачным днем недели следует считать воскресенье. Директный Сатурн образует гармоничный аспект с Солнцем.
Рыбы
Рыбам нужно серьезно отнестись к постановке целей. Обращать внимание на конфликтных людей на этой неделе не стоит: у представителей знака и так слишком много работы. Тем более, что последствия любой эмоциональной ссоры могут оказаться плачевными. Нептун в противостоянии с Солнцем может втянуть Рыб в некрасивые интриги. Лучше воздержаться от общения с коварными ребятами. Луна в перигее также может повлечь ухудшение здоровья. По возможности обязательно пройдите профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Это лучшее время для планирования, но не для активных действий.
Источник: www.allwomens.ru/zen