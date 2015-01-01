Гороскоп на неделю 3-9 августа: Время строить планы

В период с 3 по 9 сентября состоится несколько знаковых событий. В частности, Сатурн перейдет к прямому движению, а Нептун образует оппозицию с Солнцем. Однако даже не это окажет ключевое влияние на знаки Зодиака. Гораздо большее значение будет иметь Новолуние, которое состоится в воскресенье. Для каждого из нас наступит время строить конкретные планы.ОвенОвны с первых дней сентября включат деловую активность. Марсианская энергия будет кипеть и подталкивать человека к решительным действиям. Многие захотят использовать представителей первого знака Зодиака в своих корыстных целях: будут эгоистично требовать, слезно просить о помощи. Однако вестись на эти уловки не стоит. Все равно всем помочь невозможно. Необходимо определиться с приоритетами, расставить акценты. Одалживать деньги или делать какие-либо инвестиции в пятницу Овнам категорически не рекомендуется. Противостояние Нептуна и Солнца является неблагоприятным для денежных операций. Выходные лучше посвятить спокойному отдыху на природе.ТелецТельцы будут привыкать к рабочему ритму, погружаться в рутину будней. На этой неделе им предстоит много работы с документами. Спешить никуда не следует, все должно идти своим чередом. Хорошие новости поступят из дома: семейных ребят порадуют дети. Выходные нужно посвятить общению с ними. Тем более, что Луна в перигее не способствует резким телодвижениям. Негативное влияние спутника Земли лишь усилится в момент Новолуния. Поэтому детские улыбки - это то, что надо для чувствительных Тельцов в воскресенье.БлизнецыБлизнецы могут начинать порхать от счастья. На этой неделе они получат приятный сюрприз от любимых. Хорошая энергетика будет наблюдаться и на работе. Стремительные ребята легко войдут в рабочий ритм сентября, и получат одобрение своих коллег. Все серьезные дела желательно завершить до пятницы, поскольку в этот день велик риск провала. Нептун любит вводить людей в заблуждение. На выходных Близнецам рекомендуется остаться дома, поберечь свое здоровье. Новолуние может сопровождаться чувством апатии. Переживать не следует, поскольку это временно.РакУ Раков будет приподнятое настроение на этой неделе. Романтическое настроение овладеет всеми представителями знака. В предвкушении любовных романов, Ракам захочется совершать безумные поступки. Однако легкомысленность ребят может вызвать агрессию окружающих. В этот момент важно отстоять свое право на счастье, сохранить самообладание. На выходных желательно воздержаться от дальних поездок. Из-за Новолуния будет наблюдаться повышенная аварийность.ЛевЛьвы могут замечательно провести первую половину недели. Дружеские посиделки, светские рауты - любое из этих мероприятий принесет ребятам чувство удовлетворения. Они вновь окажутся в центре внимания, смогут произвести запоминающееся впечатление. В хорошем расположении духа Львы могут свернуть даже горы, а потому любые сделки с недвижимостью только приветствуются. Исключение составляет лишь пятница - в этот день велик риск обмана. Выходные лучше посвятить семье. Любое другое общество вызовет у Львов раздражение.ДеваДевам предстоит проверить свою нервную систему на прочность. Чтобы избежать чрезмерного стресса, важно проявить терпение к людям. Многие будут доставать Дев своей глупостью, требовать к себе незаслуженного внимания. В такие моменты представителям земной стихии лучше уходить с головой в работу, отстраняться от негативных мыслей. Ближе к выходным может появиться усталость, раздражительность. Начинать какие-либо дела в этот период не следует. Все внимание следует уделить здоровью.ВесыВесы могут провести эту неделю с большой пользой. Они получат много ценной информации от руководства на работе, коллег по бизнес, любимых партнеров. Несмотря на то, что порция критики уже в понедельник может озадачить представителя знака, воспринимать ее слишком серьезно не стоит. Все происходит к лучшему, и даже Луна в перигее. Пока все будут страдать от приближения Луны к Земле, Весы смогут дипломатично оказать помощь своим знакомым. Это прибавит очков в копилку человека.СкорпионСкорпионы могут получить желаемое на предстоящей неделе. Их амбиции будут удовлетворены самым эффективным образом. Все задуманное осуществится в кратчайшие сроки. Это позволит провести выходные с семьей, чего давно уже не наблюдалось. Выяснять отношения в это время Скорпионам не следует. Лучше спокойно пережить Новолуние. В противном случае возможна серьезная авария, конфликт на ровном месте.СтрелецУ Стрельцов появится время для встреч с друзьями. В начале недели они отправятся в короткое путешествие по знакомым местам. Важно провести это время с пользой, и не поддаваться уговорам остаться. Последнее повлечет за собой возобновление вредных привычек. Не стоит задерживаться в одном городе более двух дней. Неблагоприятное расположение Нептуна в пятницу может стать причиной напрасных ожиданий.КозерогВ начале недели Козерогам впору задуматься о семейных отношениях. Сатурн завершает свою ретроградную петлю, а потому в делах будет мало что получаться. Трудности повлекут за собой ухудшение настроения, повышенную раздражительность. С приближением Луны Козероги могут даже начать резко реагировать на окружающих. Поэтому лучшей вакциной от депрессии станут романтические устремления знака. Мысль о любви всегда помогает от напрасных волнений по пустякам.ВодолейВодолеям пора взяться за ум. Финансовые дела нужно срочно поправить. Пока Сатурн не вышел на прямой путь, делать это с помощью кредитов не стоит. Вплоть до пятницы Водолеям предстоит усердно работать. Целеустремленные ребята смогут закрыть материальный вопрос самым лучшим образом: завершение важного проекта принесет им дивиденды. Наиболее удачным днем недели следует считать воскресенье. Директный Сатурн образует гармоничный аспект с Солнцем.РыбыРыбам нужно серьезно отнестись к постановке целей. Обращать внимание на конфликтных людей на этой неделе не стоит: у представителей знака и так слишком много работы. Тем более, что последствия любой эмоциональной ссоры могут оказаться плачевными. Нептун в противостоянии с Солнцем может втянуть Рыб в некрасивые интриги. Лучше воздержаться от общения с коварными ребятами. Луна в перигее также может повлечь ухудшение здоровья. По возможности обязательно пройдите профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Это лучшее время для планирования, но не для активных действий.

Источник: www.allwomens.ru/zen