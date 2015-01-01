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Заболевания и лечение собак

Elena
Заболевания и лечение собак

Болезни у собак бывают очень разными. Делятся они обычно на заболевание разных органов, по причинам проявления. Бывает такие заболевания как неинфекционные и инфекционные, а также паразитарное появление.
Главное следить за своими домашними животными и успеть вовремя обратиться к ветеринару. Можно вызвать ветеринара на дом на сайте http://vet-skoraya.ru/, воспользоваться услугами можно в любое время суток в Москве и Московской области. Врач сделает полное обследование и подберёт для Вашего питомца схему лечения.
Ни в коем случае не стоит решать самостоятельно вылечить питомца – это может привести к ужасным последствиям. Очень часто владельцы своих животных прибегают к народной медицине, чем усугубляют заболевание.

Что же нужно знать о собачьих болезнях?


Опаснейшая болезнь, которая вредит нервной системе Вашего животного и вызывает приступы боли.
Обычно распространяют такую болезнь именно дворовые собаки. Заражение может происходить, как через слюну, так и через кровь. Животное может заразиться, даже если не гуляет на улице и пользуется домашним лотком. В дом или квартиру может проникнуть заражённая крыса или другое заражённое животное.
Бешенство является самым распространённым заболеванием среди уличных животных. Опасность скрывается в том, что вирус может находится долгое время в закрытом состоянии. Заболевание может не проявится в течение недели. Лучше ограждать своего питомца от контакта с дворовыми собаками.
Симптомы и признаки бешенства. Изменения в поведении вашего пса можно увидеть в течение десяти дней. К таким симптомам относятся:
- апатия
- рвота
- понос
- беспокойство и страх
- боязнь света и людей
- отказ от пищи

Какие же есть формы заболевания.


1. Буйная. Собака ведёт себя необычно и не так как раньше, она забивается в угол и убегает от людей, также перебирает едой, может напасть.
2. Паралитическая (тихая). Пёс будет довольно тихим и спокойным, не отойдёт от Вас и будет облизывать ему руки.
3. Атипичная. У животного могут быть рвота и понос. Болезнь зачастую путают с гастритом. Болезнь обычно либо буйная, либо тихая.
Часто заражённых собак усыпляют. Содержать и лечить таких собак является большим риском для людей.
Бешенство – это большая опасность и хозяину следует прививать питомца ежедневно от этой болезни. При подозрении на болезнь следует срочно обращаться к ветеринарам.
Заражённая собака несёт опасность для остальных животных и людей, в том числе. Поэтому при укусе нужно срочно обращаться к врачу.
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