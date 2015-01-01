Вам начнут завидовать: Корейские секреты идеальной кожи Шарлотты Чо

С легкой подачи азиатских женщин на полках американок и европеек появились тканевые маски для лица, патчи под глаза, BB-кремы и тинты. При этом косметическая индустрия в Корее развивается дальше.Кожа «чок-чок»Это понятие здоровой сияющей кожи. Добиться такого эффекта можно после использования тканевой маски, эссенции, сыворотки и увлажняющего крема.Крема с фильтрамиСпециальные средства работают как фотошоп. Они аккуратно разглаживают кожу, убирают мелкие морщинки, скрывают поры.Маски сплэшУдобная разработка для постоянно спешащих девушек. Жидкий состав мгновенно затвердевает на коже лица, выполняя сразу 3 процедуры: очищение, увлажнение и питание. Необходимо часть средства развести водой и нанести на лицо прихлопывающими движениями пальцев.ЭссенцииОдна из самых важных баночек в косметичке кореянки. Жидкое средство, по мнению азиатских женщин, способно продлевать молодость. Они наносят его в несколько слоев, считается, что состав усиливает действие сыворотки или крема.Мист для лицаЭто особенное средство объемом в 50 мл будет в сумочке у каждой кореянки. Спреем нужно по несколько раз в день сбрызгивать кожу лица. По сути это наша термальная вода, которая успокоит раздраженную кожу летом, даст увлажнение в сухом помещении, помогает очистить лицо. Воду нередко используют в качестве тоника.Азиатские дамы ценят мист за наличие в нем антиоксидантов, витаминов и увлажняющих компонентов. Кожа мгновенно насыщается влагой, получает сияние. От термальной водички мист отличается составом.Не только косметические средства помогают кореянкам добиться молодости кожи. Женщины стараются правильно питаться, выдерживать 8-часовой режим сна, занимаются спортом.

Источник: www.allwomens.ru/zen