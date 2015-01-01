Вам начнут завидовать: Корейские секреты идеальной кожи Шарлотты Чо
С легкой подачи азиатских женщин на полках американок и европеек появились тканевые маски для лица, патчи под глаза, BB-кремы и тинты. При этом косметическая индустрия в Корее развивается дальше.
Кожа «чок-чок»
Это понятие здоровой сияющей кожи. Добиться такого эффекта можно после использования тканевой маски, эссенции, сыворотки и увлажняющего крема.
Крема с фильтрами
Специальные средства работают как фотошоп. Они аккуратно разглаживают кожу, убирают мелкие морщинки, скрывают поры.
Маски сплэш
Удобная разработка для постоянно спешащих девушек. Жидкий состав мгновенно затвердевает на коже лица, выполняя сразу 3 процедуры: очищение, увлажнение и питание. Необходимо часть средства развести водой и нанести на лицо прихлопывающими движениями пальцев.
Эссенции
Одна из самых важных баночек в косметичке кореянки. Жидкое средство, по мнению азиатских женщин, способно продлевать молодость. Они наносят его в несколько слоев, считается, что состав усиливает действие сыворотки или крема.
Мист для лица
Это особенное средство объемом в 50 мл будет в сумочке у каждой кореянки. Спреем нужно по несколько раз в день сбрызгивать кожу лица. По сути это наша термальная вода, которая успокоит раздраженную кожу летом, даст увлажнение в сухом помещении, помогает очистить лицо. Воду нередко используют в качестве тоника.
Азиатские дамы ценят мист за наличие в нем антиоксидантов, витаминов и увлажняющих компонентов. Кожа мгновенно насыщается влагой, получает сияние. От термальной водички мист отличается составом.
Не только косметические средства помогают кореянкам добиться молодости кожи. Женщины стараются правильно питаться, выдерживать 8-часовой режим сна, занимаются спортом.
Источник: www.allwomens.ru/zen