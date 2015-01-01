Оскар Кучера поругался с фолловерами из-за родов Леры Кудрявцевой

Беременность Леры Кудрявцевой с первых дней вызывала бурные дискуссии в интернете. Пользователи сети никак не могли поверить, что 47-летняя телезвезда действительно беременна.instagram.com/leratvОбычно, когда кто-то из звёзд ждёт ребёнка, микроблог тут же заполняется многочисленными «беременными» фотографиями. Так, даже Ксения Собчак, которая долгое время оставалась убеждённой чайлдфри и уж никак не собиралась демонстрировать в инете столь интимные моменты, не раз за беременность «засветила» свой живот. Певица Полина Гагарина уже после второй беременности похвасталась в Instagram фотографиями своего беременного живота.Зато Лера Кудрявцева, для которой эта беременность была такой ожидаемой, почти не размещала фотографий изменившейся фигуры. И уж не показала пользователям сети ни одной «беременной» фотосессии, что так модны сегодня.instagram.com/leratvТакая скрытность вызывает подозрения у многих фолловеров, которые считают, что ребёнка Леры Кудрявцевой выносила и родила суррогатная мать.В Instagram Оскара Кучеры фолловеры устроили скандал из-за Леры КудрявцевойПрошло всего три недели после рождения у Леры Кудрявцевой дочери, как телеведущая вышла на работу. Коллега звезды Оскар Кучера поспешил сообщить последние новости у себя в блоге:Вернулась моя красавишна!) После длиннющего декретного ТРЕХНЕДЕЛЬНОГО!!! отпуска снова в строю!)instagram.com/oskarkucheraОднако фолловеры не разделили радость Оскара. То, с какой лёгкостью Лера Кудрявцева восстановилась после рождения малышки и быстрое возвращение ведущей на работу лишь утвердило пользователей в мыслях, что Кудрявцева воспользовалась услугами суррогатной матери:nataliiakomolova6185 Родить в 47 лет и через 3недели выйти на работу-это бред.Просто не хотят говорить ,что воспользовались суррогатной матерью,только почему надо врать,не пойму,сейчас этим никого не удивишь. alwinka60 Оскар просто красава,подтвердил своим комментарием наши догадки!Кудрявцева сама не рожала,а сказать правду не хочет!Но мы то народ бывалый,можем сложить дважды два!Женщина когда беременная счастливая и хочет этим поделиться со всем миром!А эта так, фото с животом накладным одно проскользнуло в Инстаграм! anna_hodorevskaya Делают из народа дураков. А ведь кто то, чьи это кумиры стремяться им подражать.... Ждать, выращивать, родить в таком возрасте, беременность без проблем и все такое.....Увидев, какой резонанс спровоцировал его пост, Оскар Кучера попытался осадить наиболее активных хейтеров, однако подписчики в обсуждениях уже набросились на самого Кучеру:Эвелина Блёданс еле сдерживает слёзы, глядя на фото бывшего мужаПочти целый год Эвелина Блёданс умело скрывала свой развод. В инстаграм артистки время от времени даже появлялись «семейные» фото, развеивая тем самым предположения внимательных фолловеров о том, что в семье Александра и Эвелины не всё гладко. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen