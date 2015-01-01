Певица Слава обнажила обвисшую грудь на красной дорожке

Верный способ привлечения внимания к себе избрали звёзды, которые не пользуются оглушительной популярностью у зрителей и давно не собирают аншлаги. Чтобы заинтересовать пользователей соцсетей, кое-кто из знаменитостей смело вываливает в Интернет фотографии в стиле ню. Не каждый фолловер вспомнит нетленные хиты артистки, зато голая грудь обязательно вызовет бурные дискуссии.Такой метод эффективно используют Анастасия Волочкова и Наталья Штурм, которые ещё лет 10-20 назад пополнили отряд сбитых лётчиков шоу-бизнеса.instagram.com/volochkova_artПевица Слава тоже не может похвастаться насыщенной гастрольной жизнью. У артистки есть несколько проверенных хитов, однако на вершинах хит-парадов сегодня лидируют совсем другие звёзды. Не мудрствуя лукаво, Слава решила поймать хайп, сверкнув у себя в Instagram голой грудью. И, надо отметить, это ей прекрасно удалось: количество комментариев к фото Славы в стиле ню возросло в сотни раз!instagram.com/nastya_slavaПодписчики певицы Славы посмеялись над её попыткой прилюдно обнажитьсяВсего за два дня количество комментариев под фото, на котором Слава запечатлена с обнажённой грудью, составило 1,2 тысячи. И это при том, что количество комментариев под обычными постами певицы редко превышает 50 штук.Фолловеры Славы высмеяли артистку за неудачный наряд, посчитав его слишком вульгарным. Подписчики считают, что Анастасии (Слава — сценический псевдоним) пора надёжно прятать грудь под одеждой:knarikfasulyan По моему нужно было выбрать одно из двух , либо красный цвет или же открытые сиси, все сразу многовато будет 😉 dilya.atabaeva Скромность украшает человека, а это уже вульгарность,тогда разденься вообще evgeniy060483 грудь висит,что уши у спаниеля janna.massage.moskva Походу наспех одевалась, что про бюстгальтер и топ забыла))). v.bolshova59 Сиська висит как у старой козы galina68087 Если обвисшая-лучше её не показывать так явно ivancenkoveronika0502 Простите конечно,но это похоже на ушки спаниэля,наверное такое декольте,не на такую грудь.Круче, чем Лобода: Светлана Бондарчук показала обезображенные губы, фотоСветлана Бондарчук вызвала бурные обсуждения под новым фото, опубликованным в Instagram. На снимке экс-супруга знаменитого режиссёра продемонстрировала огромные губы… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen