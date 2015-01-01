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Певица Слава обнажила обвисшую грудь на красной дорожке

Andre
Певица Слава обнажила обвисшую грудь на красной дорожке
Верный способ привлечения внимания к себе избрали звёзды, которые не пользуются оглушительной популярностью у зрителей и давно не собирают аншлаги. Чтобы заинтересовать пользователей соцсетей, кое-кто из знаменитостей смело вываливает в Интернет фотографии в стиле ню. Не каждый фолловер вспомнит нетленные хиты артистки, зато голая грудь обязательно вызовет бурные дискуссии.

Такой метод эффективно используют Анастасия Волочкова и Наталья Штурм, которые ещё лет 10-20 назад пополнили отряд сбитых лётчиков шоу-бизнеса.

instagram.com/volochkova_art

Певица Слава тоже не может похвастаться насыщенной гастрольной жизнью. У артистки есть несколько проверенных хитов, однако на вершинах хит-парадов сегодня лидируют совсем другие звёзды. Не мудрствуя лукаво, Слава решила поймать хайп, сверкнув у себя в Instagram голой грудью. И, надо отметить, это ей прекрасно удалось: количество комментариев к фото Славы в стиле ню возросло в сотни раз!

instagram.com/nastya_slava

Подписчики певицы Славы посмеялись над её попыткой прилюдно обнажиться

Всего за два дня количество комментариев под фото, на котором Слава запечатлена с обнажённой грудью, составило 1,2 тысячи. И это при том, что количество комментариев под обычными постами певицы редко превышает 50 штук.

Фолловеры Славы высмеяли артистку за неудачный наряд, посчитав его слишком вульгарным. Подписчики считают, что Анастасии (Слава — сценический псевдоним) пора надёжно прятать грудь под одеждой:

knarikfasulyan По моему нужно было выбрать одно из двух , либо красный цвет или же открытые сиси, все сразу многовато будет 😉 dilya.atabaeva Скромность украшает человека, а это уже вульгарность,тогда разденься вообще evgeniy060483 грудь висит,что уши у спаниеля janna.massage.moskva Походу наспех одевалась, что про бюстгальтер и топ забыла))). v.bolshova59 Сиська висит как у старой козы galina68087 Если обвисшая-лучше её не показывать так явно ivancenkoveronika0502 Простите конечно,но это похоже на ушки спаниэля,наверное такое декольте,не на такую грудь.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

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