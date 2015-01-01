Эти знаки зодиака, как правило, самые умные

Некоторые знаки зодиака могут похвастаться великолепным интеллектом. Эрудированность и способность к анализу выгодно выделяет их на фоне всех остальных. Далее рассмотрим каждого "умника" по отдельности.Непоседливое дитяПриродная любознательность и неудержимая фантазия проявляется у этих ребят очень рано. Они первыми бегут в школу, тянут руки и решают самые сложные задачки. Сообразительные Близнецы рассуждают со скоростью света, мгновенно улавливают суть любой информации. Их светлая память и ясный ум восхищает не только родителей, но и преподавателей. Невероятно проницательные представители воздушной стихии легко становятся отличниками, преуспевают в олимпиадах. Такой багаж знаний помогает им в дальнейшей жизни занять высокое социальное положение. Одаренные великолепным интеллектом ребята не раз покоряют вершину успеха, блистают в светском обществе, заводят многочисленные связи. Неординарные способности позволяют им сохранять здравомыслие вплоть до самой старости.Ученые умыЕсли Близнецам Меркурий подарил скорость восприятия и эрудированность, то Девам он принес критическое мышление. Аналитические навыки этого знака Зодиака находятся на самом высоком уровне. Будто заправские хирурги, они препарируют самые сложные вопросы, выуживают на свет истину. Их острые слова порой действуют не хуже самого тонкого скальпеля - настолько точно они попадают в цель. Педантичное внимание к деталям позволяет Девам с головой погружаться в науку, становиться видными учеными своего времени. Также ребята находят себя в медицине, банковском деле, предпринимательстве. Они точно рассчитывают все риски, умело распоряжаются деньгами. А еще Девы обожают учиться. Этот знак Зодиака можно назвать вечным студентом за любовь к познанию. Несколько образований, бесконечные курсы повышения квалификации, иностранные языки - это стандартный набор в жизни типичной Девы. В каждом направлении они становятся профессорами, осваивают материал досконально. Из-за природной сдержанности и тяги к критицизму, многие считают Дев холодными людьми. Якобы у них вместо головы компьютер, а вместо сердца - бездушный гранит. И пусть в личной жизни ребятам не всегда везет, они скрывают внутри себя пылких романтиков. Им просто трудно отказаться от привычки все просеивать через сито мощной логики.Мудрые вороныТягой к знаниям обладают и эти ребята. Только их влечет не столько точная наука, сколько жизненная философия. Стрельцы - настоящие исследователи мироздания. Они способны на самые смелые опыты, чтобы выяснить космическую истину. Феноменальная память, напористость огненной стихии, развитый интеллект - все это отражается в живых глазах представителей знака. Их любовь к приключениям преследует множество целей. Однако основной можно считать изучение чужой культуры, поглощение сакральных знаний. Покровителем Стрельцов является планета мудрости - Юпитер. Она позволяет им преобразовывать полученную информацию в интеллектуальный капитал - практические навыки. Поэтому Стрельцы никогда не боятся брать на себя ответственность, управлять большими коллективами, поучать других. Их остроумие, залихватский юмор и красноречие вызывают восторг у лиц противоположного пола. А та самая житейская подкованность вызывает устойчивые ассоциации с мудрой птицей - вороном.Инженеры будущегоПокровителем этого знака Зодиака является Уран. Планета радикальных перемен и технического прогресса накладывает свой отпечаток на прогрессивный интеллект Водолеев. Ребята всегда находятся впереди остальных, прокладывают дорожку к светлому будущему. Они первыми получают результаты экспериментов, демонстрируют миру технологичные инновации. Их сознание неразрывно связано с космическим абсолютом: новаторские идеи посещают их ежедневно. Водолеев очень часто не понимают, считают их действия поспешными. Однако со временем все становится на свои места, и люди рукоплещут этим гениям. Интеллектуальное преимущество знака при этом трудно назвать снобистским: в отличие от тех же Дев или Стрельцов, они не склонны поучать других. У Водолеев нет на это времени - они уже на пути к очередному открытию.

Источник: www.allwomens.ru/zen