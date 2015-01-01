9 стильных трендов в дизайне ногтей: идеи с показов осень-весна 2018

Осень – время для смелых экспериментов: используйте наши советы нейл-арта прямо с мировых подиумов и несите своему мастеру маникюра.Минимал-артДизайнеры Vivetta, 3.1 Phillip Lim, House of Holland наверняка вдохновлялись полотнами Казимира Малевича и Карла Андре. Мелкий кружочек, черная точка, скромное сердечко в углу, полосочка серого цвета на одном ногте – и все. Но в этой простоте есть своя загадка. Для официального строгого дресс-кода такие тренды придутся кстати.Новый френчКазалось бы, все вариации на тему классического нейл-арта обыграны, да и стандартный французский и лунный маникюры на подиумах заметны не были. Зато актуальны вариации этой темы. Alice + Olivia, Calvin Luo, Moschino прокрашивали кончик и лунки ногтей разноцветными лаками. Маникюр можно повторить, используя наклейки-стикеры для декора.Вечерний вариант в краскахМаникюр «на выход» можно сделать при помощи ярких элементов. Команда Undercover решили использовать серебряные и золотистые пайетки для показа, а Christian Siriano вообще украсил ногти своим моделям арт-маникюром размашистыми разноцветными мазками.Естественные цветаНюдовый нейл-арт считается самым простым способом быстро привести ноготки в порядок. Стилисты Phillip Lim, Tibi и другие предложили лаки сливочного, светло-бежевого, прозрачного розового и телесного оттенков.Красная палитраЭто смелый тренд текущей осени с легкой подачи Adam Selman и Nina Ricci. И выбирать можно любой оттенок: от коралла до бордового.РисункиЗмеиная кожа, клетка, яркие лапки, полосочки, цифры с буквами – это все мировые тенденции от брендов Tadashi Shoji, Vivienne Westwood.Измененный металликДрагметаллы уходят в прошлое, сейчас акцент на авангарде. Голографические Бирюзовые переливы, насыщенная синева, синий с зеленым – все это есть у Marc Jacobs, Sandy Liang.Темные лакиДобавить эффекта в образ советуют Etro и Sonia Rykiel. На это способен не только черный цвет, но и темные оттенки коричневого, серого, зеленого, фиолетового и синего.3D-декорКоманда стилистов Libertine предложила неудобный, но очень впечатляющий тренд этой осенью. Это ногти-пряди от мастеров CND. Только на их изготовление стилисты потратили 2 месяца.

Источник: www.allwomens.ru/zen