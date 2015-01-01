ИИ решил, что ожирение связано с… неправильной городской застройкой

Множество людей на Земле страдает от проблем, связанных с лишним весом. И причин появления лишних килограммов существует великое множество. Однако искусственный интеллект, подключенный к решению этой проблемы, в качестве основного фактора набора веса назвал вовсе не переедание или нарушение обмена веществ, а ошибки в застройке городских кварталов.Как сообщает редакция журнала Science, группа американских исследователей обучила ИИ выявлять районы, жители которых наиболее подвержены набору лишних килограммов. И, основываясь на данных более, чем 150 000 снимков Google Maps, ИИ связал процент страдающих от лишнего веса с особенностями в планировании района и ошибками в урбанистике (науки о развитии городских систем).Над реализацией задачи работали 2 нейросети. Первая выявила главные особенности районов проживания, что позволило выявить отличительные черты районов, «раскрасив» их: зеленым цветом были обозначены деревья, серым — дороги, а красным — жилые дома и иные постройки. Вторая же нейросеть выявляла связи между конфигурацией «разрисованных» районов и показателями ожирения среди людей, проживающих в данной местности. Были проанализированы такие города США, как Лос-Анджелес, Мемфис, Сан-Антонио и Сиэтл.На примере Мемфиса ИИ удалось выявить, что области с высокой степенью озеленения (сверху на фото) ассоциированы с низкой распространенностью ожирения среди жителей. И, наоборот, там, где количество зеленых насаждений меньше (фото снизу)- процент ожирения выше.При этом, как утверждают авторы работы, полученные данные позволят не только лучше заботиться о здоровье людей, но и позволят представителям бизнеса планировать инфраструктуру своих сетей, размещая магазины здоровых продуктов там, где это требуется, а проектировщикам кварталов заранее задумываться над посадкой растений.А как вы относитесь к подобным исследованиям? Расскажите об этом в нашем телеграм-чате.

Источник: hi-news.ru