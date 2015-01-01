Купить софт в несколько раз дешевле? Способ есть!

Ни для кого не секрет, что Windows 10 является отличным программным обеспечением, которое работает так, как надо большинству пользователей. Только стоит оно не так дешево. Но есть способ решения этого вопроса.Когда дело доходит до приобретения программного обеспечения, особенно если оно стоит больше 100 долларов, как Windows 10 или MS Office, многие решают выбрать не совсем законный и не очень этичный способ (все понимают, о чем речь). Тем не менее, есть способ купить лицензию не за сотни долларов, а за десятки и при этом получить программное обеспечение, которое будет иметь нормальную поддержку и своевременные обновления.Для примера остановимся на том самом Windows 10, который сочетает в себе мощные инструменты, появившиеся в Windows 8, и приятный подавляющему большинству пользователей классический дизайн Windows 7. Его стоимость в зависимости от сборки составляет от 100 долларов за самую дешевую версию.Если нет желания платить такую сумму, но хочется иметь лицензионную версию, можно ограничиться суммой в 11,90 долларов. И это будет даже не базовая версия, а Professional.Способ, который позволяет совершить такую выгодную покупку называется Goodoffer24.com. Это сайт, на котором можно найти огромное количество программного обеспечения за сумму, которая в несколько раз ниже той, что просят разработчики на своих сайтах.Для примера, можно еще привести стоимость пакета MS Office, который на Goodoffer24.com можно купить всего за 26,94 долларов, а если совместить покупку с Windows 10, то цена пакета будет еще более выгодной и составит всего 33,18 долларов.Сайт площадки Goodoffer24.com имеет настройку русского языка, поэтому даже без знания английского, купить что-то на нем будет совсем несложно. Для получения ключей используется способ быстрой доставки по электронной почте, а если возникнут вопросы, вам поможет поддержка в формате 24/7. Кроме этого, площадка дает гарантию стопроцентного возврата денег.Конечно, вы можете заплатить 200 долларов за Windows 10 Pro при покупке непосредственно у Microsoft, но так делать не стоит. На Goodoffer24.com вы можете получить лицензионный ключ Windows 10 Pro всего за 11,90 долларов.Сэкономьте дополнительные 15 процентов скидки на все ключи с промокодом GO24hinewsWindows 10 Pro Professional CD-KEY (32/62 Bit) — $11.90Microsoft Office 2016 Pro Professional Plus CD-KEY (1 PC) — $26.92Windows 10 Pro + Office 2016 Pro – Bundle — $33.18Microsoft Office 365 (1 Year) 1 Device (WIN/MAC) — $20.11Если вы хотите купить программное обеспечение максимально выгодно, обратите внимание на Goodoffer24.com и поищите там то, что вам нужно. Вероятность удачного обнаружение очень высока и вам не придется платить в несколько раз больше за то, что вам нужно.Купить ПО с большой скидкой

Источник: hi-news.ru