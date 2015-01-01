новости высоких технологий 259 | серьезные проблемы с МКС и планер, который смог

Каждый понедельник в новом выпуске «Новостей высоких технологий» мы подводим итоги прошедшей недели, говорим о самых значимых и важных событиях, ключевых открытиях и интересных изобретениях. О недетской игрушке из детских компонентов и многом другом. Ниже с новостями вы можете ознакомиться в текстовом формате.Проблемы с герметичностью МКСВчера ночью в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», пристыкованного к Международной космической станции, была обнаружена брешь. Давление воздуха падало незначительно, поэтому поводов переживать не было. Вероятнее всего утечка на борту «Союза» произошла в ночь на 30 августа по причине попадания микрометеорита. Спустя сутки утечку устранили, контрольная проверка будет проведена утром 31 августа.Сообщалось также, что российские космонавты решили приступить к ремонту самостоятельно, не дожидаясь американских коллег и получив соответствующий сигнал из ЦУПа Роскосмоса. Они надели респираторные маски и подготовили ремонтный комплект для устранения утечки путем установки герметичных заплаток.Изначально брешь закрыли клейкой лентой. Однако она помогла ненадолго и давление снова начало снижаться.«Клейкой ленты недостаточно для полной закупорки микротрещин. Давление вновь начало снижаться со скоростью 0,6 мм ртутного столба в час», сообщил источник «Интерфакса».Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов pic.twitter.com/5PnwbbWjaz— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 августа 2018 г.Затем экипаж принял решение поесть и изучить микротрещины при помощи эндоскопа. Однако не дождался помощи американских коллег, предлагающих подробно изучить характер трещин, и заделал их.«Сигнал об утечке поступил около 2:00 ночи, давление падало незначительными темпами, что не вызывало тревог у управляющих полетом. Всего было обнаружено два отверстия размером по 2 мм каждое — оба в бытовом отсеке «Союз МС-09». Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет», сообщили в Роскосмосе.На текущий момент герметичность на борту «Союза» восстановлена, ждем дальнейших вестей.Новый рекорд высоты для планеровВ прошлом 2017 году мы вам уже сообщали об успехах стратосферного планера Perlan, который установил мировой рекорд высоты для подобного рода средств передвижения. Тогда же стали известны и будущие планы разработчиков, которые в новой версии планера хотели замахнуться на еще более впечатляющие показатели. Прошел год и недавно стало известно, что создателям удалось не просто превзойти свое достижение, но и поставить новый мировой рекорд.Напомним, что линейка планеров Perlan разрабатывается силами концерна Airbus. Размах крыльев стратосферного планера второго поколения составляет 25,6 метра, а длина фюзеляжа превышает 10 метров. Масса аппарата составляет чуть меньше тонны – 816 килограммов. Кабина рассчитана на 2 человек. К тому же, она утеплена и герметична, что позволяет находиться на борту без спецодежды. Однако дыхательные маски использовать придется. Планер относится к виду безмоторных летательных аппаратов.Вся техническая база Airbus, которая требуется для производства Perlan, находится в Аргентине. Там же проходят и все испытательные полеты. Предыдущий рекорд, установленный планером Perlan, составлял 15900 метров, а нынешний может похвастаться более впечатляющими цифрами. Perlan 2 сумел преодолеть так называемую линию Армстронга. Это область, выше которой атмосферное давление мало, что в случае разгерметизации салона все жидкости организма моментально «закипают». Согласно данным приборов Perlan 2 поднялся на высоту 18900 метров. Это как раз нижняя граница линии Армстронга. На данный момент Airbus не планирует устанавливать новые рекорды, но прошедшие испытания указывают на то, что планеры Perlan вполне пригодны для полетов на большой высоте.Почти настоящая Bugatti из «детской игрушки»Это произведение от LEGO, наверное, самое безумное в истории компании по производству легендарных кубиков. Она построила модель суперкара Bugatti Chiron из LEGO. В полном размере. На ходу. Серьезно. Творческая команда создала эту модель для показа на итальянском Гран-При из миллиона кубиков Technic.Для тех, кто не знает, Technic — это линейка LEGO с соединительными стержнями, шестеренками, осями, моторчиками и другими частями, которые чуть сложнее, чем кубики, за которые мы любим эту компанию.LEGO говорит, что на строительство ушло всего-то 13 500 часов. Они начали мозговой штурм в июне прошлого года, а непосредственное строительство началось в марте 2018 года.Взглянув на видео, вы можете подумать, что это какая-то компьютерная графика. Но нет.По правде говоря, это не совсем LEGO — есть несколько компонентов, которые просто нельзя сделать из пластмассы. Все-таки там 1,5 тонны веса. В автомобиле стальная рама, пара батарей, некоторые шестерни с 3D-принтера и настоящие колеса Bugatti.Кстати, технически LEGO — крупнейший производитель покрышек в мире. Игрушечных.Что еще есть у машины?Съемный рульДвери, которые открываются и закрываютсяСпойлер, который поднимается и опускается по нажатию кнопкиФункциональный спидометр, также из частиц TechnicГлупо? Может быть. Расскажите, что думаете об этом творении и других новосятх высоких технологий за эту неделю в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru