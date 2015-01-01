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Ни за что не угадаете, какого вида мусора больше всего в мировом океане

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Ни за что не угадаете, какого вида мусора больше всего в мировом океане
Сигаретные бычки стали самым распространенным видом мусора, произведенного человека, которым забит мировой океан. Большая часть из 5,5 триллиона сигарет, которые ежегодно производятся в мире, содержит фильтр на основе пластика, изготовленного из ацетата целлюлозы, как отмечает проект Cigarette Butt Pollution («Загрязнение сигаретными бычками»).

После того, как сигарету докурили и выбросили, эти фильтры могут разлагаться десятилетиями. По мере разрушения пластика, химические вещества употребляются дикой природой. Исследователи окружающей среды обнаружили следы этих химических вещество примерно у 70% морских птиц и 30% морских черепах.

Бычки загрязняют океан

«Необходимо больше исследований, чтобы точно определить, что происходит со всем этим», говорит Ник Маллос, директор кампании по очистке морей в Ocean Conservancy. «Последний вопрос заключается в том, какое влияние оказывает этот микропластик и другие отходы на здоровье человека».

Беседа на тему отходов, которые накапливаются в океане, приобрела новый импульс по мере того, как крупные компании и городские районы ищут новые способы создания биоразлагаемых отходов, в частности пластика.

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Источник: hi-news.ru

Теги:Исследования
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