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Выглядеть как Анджелина Джоли? Легко!

Andre
Выглядеть как Анджелина Джоли? Легко!
Анджелина Джоли – одна из самых привлекательных женщин в мире. И главное ее достоинство в том, что она знает о своей красоте, умеет правильно себя преподнести. Составляет образы актриса красиво и элегантно. Разберем ее стиль.

Luxe purism

На последнем снимке папарацци Энджи одета как английская леди 50-х. Это бежевый тотал лук из платья макси и палантина, крупных круглых очков в металлической оправе и сумочкой Celine на коротких ручках. Этот аутфит модные критики прозвали новым стилем под названием luxe purism.

Главное правило составления образа – сдержанная и неброская одежда без акцентов и лишних деталей. Люкс пуризм отличается простотой, функциональностью и логичностью комбинации цвета, фактуры и текстуры тканей. Теперь гардероб Джоли состоит из нарядов вне сезонных трендов, так что они легко сочетаются между собой. И в нем нет места джинсам, кроссовкам, скорее это лаконичные брюки, балетки, топы, босоножки, а все это дополняет большая вместительная сумка.

Подобный стиль могут выбрать женщины, которым нет времени на обдумывание модных принтов, они не хотят экспериментов с многослойностью. И утверждение, что актриса выбирает простые, но дорогие вещи – не верно. В ее шкафу помещается одежда из масс-маркета (кашемировые свитеры Uniqlo, верблюжьи пальто Max Mara), а это не выше €20 за единицу. Но эти покупки дают комбинации для повседневного образа.

Большая часть одежды к Джоли – это юбки. Надевает она и расклешенные, и классические модели. Комбинирует актриса их с туфлями бежевого цвета и шелковыми блузками.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Красота женщины
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