Яна Рудковская заметно постарела, фото

Деятельная супруга Евгения Плющенко не скрывает свой возраст. Для 43 лет Яна Рудковская выглядит неплохо, однако злые языки утверждают, что на самом деле бизнес-леди намного старше, чем указано в официальных источниках. На многочисленных фотографиях в своём Instagram Рудковская часто предстаёт в образе этакой принцессы. Яна предпочитает лёгкие платья, которые выгодно подчёркивают её фигуру.instagram.com/rudkovskayaofficialНа днях Рудковская представила собственную коллекцию горнолыжных костюмов и аксессуаров. Поддержать знаменитую бизнесменшу пришли многочисленные звёзды шоу-тусовки.instagram.com/rudkovskayaofficialПользователи сети шокированы внешним видом постаревшей РудковскойТо ли подготовка коллекции утомила Яну, то ли долгая фотосессия со звёздными подругами вымотала светскую львицу, но на снимках, которые попали в Сеть мимо блога знаменитости, Яна Рудковская выглядит не лучшим образом.instagram.com/peopletalkruinstagram.com/nastya201493instagram.com/yarmshinkВо всяком случае эти снимки разительно отличаются от тех, что звезда столичных тусовок разместила в своём блоге:instagram.com/rudkovskayaofficialИнтернет-пользователи, которые давно недолюбливают пробивную бизнес-вумен, не упустили случая поглумиться над её видом:pochtidrake Жесть. Выглядит ужасно svetlana_grigorievna_ Бабушка Яна. Кажется впервые вижу у неё фото с таким помятым лицом, странноПевица Слава обнажила обвисшую грудь на красной дорожкеЧтобы заинтересовать пользователей соцсетей, кое-кто из знаменитостей смело вываливает в Интернет фотографии в стиле ню. Не каждый фолловер вспомнит нетленные хиты артистки, зато голая грудь обязательно вызовет бурные дискуссии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen