Яна Рудковская заметно постарела, фото
Деятельная супруга Евгения Плющенко не скрывает свой возраст. Для 43 лет Яна Рудковская выглядит неплохо, однако злые языки утверждают, что на самом деле бизнес-леди намного старше, чем указано в официальных источниках. На многочисленных фотографиях в своём Instagram Рудковская часто предстаёт в образе этакой принцессы. Яна предпочитает лёгкие платья, которые выгодно подчёркивают её фигуру.
instagram.com/rudkovskayaofficial
На днях Рудковская представила собственную коллекцию горнолыжных костюмов и аксессуаров. Поддержать знаменитую бизнесменшу пришли многочисленные звёзды шоу-тусовки.
instagram.com/rudkovskayaofficial
Пользователи сети шокированы внешним видом постаревшей Рудковской
То ли подготовка коллекции утомила Яну, то ли долгая фотосессия со звёздными подругами вымотала светскую львицу, но на снимках, которые попали в Сеть мимо блога знаменитости, Яна Рудковская выглядит не лучшим образом.
instagram.com/peopletalkru
instagram.com/nastya201493
instagram.com/yarmshink
Во всяком случае эти снимки разительно отличаются от тех, что звезда столичных тусовок разместила в своём блоге:
instagram.com/rudkovskayaofficial
Интернет-пользователи, которые давно недолюбливают пробивную бизнес-вумен, не упустили случая поглумиться над её видом:
pochtidrake Жесть. Выглядит ужасно svetlana_grigorievna_ Бабушка Яна. Кажется впервые вижу у неё фото с таким помятым лицом, странно
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Источник: www.allwomens.ru/zen