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Яна Рудковская заметно постарела, фото

Andre
Яна Рудковская заметно постарела, фото
Деятельная супруга Евгения Плющенко не скрывает свой возраст. Для 43 лет Яна Рудковская выглядит неплохо, однако злые языки утверждают, что на самом деле бизнес-леди намного старше, чем указано в официальных источниках. На многочисленных фотографиях в своём Instagram Рудковская часто предстаёт в образе этакой принцессы. Яна предпочитает лёгкие платья, которые выгодно подчёркивают её фигуру.

instagram.com/rudkovskayaofficial

На днях Рудковская представила собственную коллекцию горнолыжных костюмов и аксессуаров. Поддержать знаменитую бизнесменшу пришли многочисленные звёзды шоу-тусовки.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Пользователи сети шокированы внешним видом постаревшей Рудковской

То ли подготовка коллекции утомила Яну, то ли долгая фотосессия со звёздными подругами вымотала светскую львицу, но на снимках, которые попали в Сеть мимо блога знаменитости, Яна Рудковская выглядит не лучшим образом. 

instagram.com/peopletalkru

instagram.com/nastya201493

instagram.com/yarmshink

Во всяком случае эти снимки разительно отличаются от тех, что звезда столичных тусовок разместила в своём блоге:

instagram.com/rudkovskayaofficial

Интернет-пользователи, которые давно недолюбливают пробивную бизнес-вумен, не упустили случая поглумиться над её видом:

pochtidrake Жесть. Выглядит ужасно svetlana_grigorievna_ Бабушка Яна. Кажется впервые вижу у неё фото с таким помятым лицом, странно

Певица Слава обнажила обвисшую грудь на красной дорожке

Чтобы заинтересовать пользователей соцсетей, кое-кто из знаменитостей смело вываливает в Интернет фотографии в стиле ню. Не каждый фолловер вспомнит нетленные хиты артистки, зато голая грудь обязательно вызовет бурные дискуссии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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