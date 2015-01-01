Гороскоп на неделю 10-16 сентября: Будет много счастья

Звездное небо предстоящей недели порадует расположением Юпитера и Меркурия. Эти планеты образуют гармоничные аспекты с другими небесными телами, и принесут много счастья представителям зодиакальной плеяды. Рассмотрим период с 10 по 16 сентября для каждого знака.ОвенУ амбициозных ребят начнет появляться понимание ограниченности собственных ресурсов. Физически везде успеть невозможно, а планы только множатся. Поэтому на предстоящей неделе Овнам предстоит заняться расстановкой приоритетов и делегированием полномочий. В личной жизни будет происходить что-то феерическое: Овны внезапно встретят своих бывших. Многим даже захочется восстановить отношения, однако звезды не рекомендуют отвлекаться от карьеры. Уж слишком благоприятный момент настал для развития бизнеса. Возвращение Марса на директный курс и соединение Меркурия с Солнцем обязывает представителей огненной стихии активно двигаться, инвестировать деньги.ТелецУ Тельцов может царить беспорядок в мыслях. Ребята слишком озабочены своей личной жизнью. Попытки вернуть прошлое успехом не увенчались. Многие даже пожалели о поездке на родину в августе. Тельцов утешает лишь то, что с карьерой у них полный порядок, и деньги не переводятся. Несмотря на материальное благополучие, исполнить все обещания на этой неделе не получится. Лучше заранее предупредить любимых, чтобы избежать разногласий.БлизнецыНепредсказуемые Близнецы получат поддержку Меркурия в середине месяца. Их амбициозные проекты привлекут внимание спонсоров. Однако не обойдется и без ложки дегтя. В частности, близкие люди захотят испытать терпение Близнецов, пойдут на конфронтацию. Напряженная обстановка будет связана с денежным вопросом, который Близнецы долгое время не могут решить. Зато в личной жизни наконец-то наступит ясность: представители воздуха встретят своих любимых в момент соединения Юпитера с Солнцем.РакПеред Раками встанет непростой выбор: отдать все силы карьере или отвлечься на близких. Благоприятный период для развития бизнеса будет требовать максимальной концентрации от представителей знака. Повезет также и тем, кто давно мечтал сменить рутинную работу. А вот личная жизнь будет преисполнена хлопот. Чтобы выдержать характер партнера, Ракам придется пить успокоительное. Зато выходные можно будет спокойно провести у родителей.ЛевУ Львов наблюдается благоприятный период. Соединение Юпитера с Солнцем обусловит социальное признание человека. Многим Львам захочется поделиться новостями со своими родственниками. Запланированная встреча должна пройти на самом высоком уровне. По-другому Львы отдыхать не умеют. Даже нелюбимая работа не сможет согнать улыбку с довольных лиц гордых кошек. Они как будто находятся в предчувствии любви.ДеваПокой Девам только снится. Представители знака будут всю неделю разбираться с завалами на работе, отбиваться от нелицеприятных знакомых. Несмотря на удачное расположение Меркурия, заработать в этот период Девам вряд ли удастся. Эти ребята всегда подозрительно относились к спекулятивным махинациям, и заманить их в аферу будет крайне трудно. В финансовом плане Девы доверяют только лучшим друзьям. Даже выходные дни пройдут сумбурно, поскольку захотят приехать родственники.ВесыУ Весов будет складываться в личной жизни. Ребята смогут не только завоевать новых партнеров, но также и помириться с бывшими. Радостное предчувствие появится уже в середине недели. Легкий на подъем Весы договорятся о судьбоносной встрече заранее. Вот только с работой могут наблюдаться определенные трудности. Даже на крупных предприятиях возникнут задержки по выплате денег.СкорпионМарс управляет этим страстным знаком, и гарантирует поступательное движение в сентябре. Скорпионы возглавят проектные группы, возьмут финансовую ответственность на себя. Дома они решат навести порядок, выкинуть старые веди. Вот только с личными связями у них ничего не получится: слишком много желающих разбогатеть за счет Скорпиона. Поэтому романтику пока что можно отложить в сторону.СтрелецЛюбознательность Стрельцов приведет их к сакральному источнику. Глоток чистой воды позволит им иначе взглянуть на бытовые проблемы. Многие представители огненной стихии почувствуют необходимость радикальных изменений. Расположение Юпитера на звездном небе способствует поступательному движению. Также будут постепенно возвращаться долги, укрепляться дружеские связи. Рассчитывать на любовь в это время не следует: слишком много бюрократических остановок.КозерогКозерогам нужно больше внимания уделять собственному здоровью. Они преуспеют в бизнесе на следующей неделе, обзаведутся полезными связями. Однако на занятия спортом не останется времени. Поэтому акцент лучше сделать на правильном питании. В личной жизни будет наблюдаться застой. До знакомства с будущей половинкой пока далеко.ВодолейВодолеям нужно научиться жить настоящим. Из-за постоянного обращения к прошлому, ребята могут почувствовать себя несчастными. Рецепт здесь может быть только один: выезд на природу с друзьями. Чистый воздух поможет справиться с негативными мыслями. Многих Водолеев также порадует приглашение на мероприятие, которое состоится в следующие выходные в другом городе. Однако спешить принимать решение им явно не стоит. Лучше браться за спокойное дело, пока Уран ищет верный курс.РыбыДля Рыб предстоящая неделя закончится успехом. Они возьмут под контроль собственное тело, перестанут оценивать других. Многие ребята обзаведутся новыми друзьями, вторыми половинками. В этот период важно не замыкаться на самих себе, расширять горизонты. Денежный вопрос порадует своей стабильностью: представители водной стихии давно не получили таких сумм на руки. Пластичные Рыбы надолго запомнят середину сентября, пусть их золотой период и продлится недолго.

Источник: www.allwomens.ru/zen