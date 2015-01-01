Единственная стрижка, которая идет всем без исключения

Голливудские стилисты уверены, что есть одна прическа, которая подходит всем. И это боб. Его быстро и просто уложить, можно каждый день экспериментировать, а отрастая, волосы все еще выглядят опрятно, как и в дату посещения салона. При этом нужно учесть различные типы волос.Тонкие от природы волосыОбладательницам тонких прядей следует сделать упор на боб единой длины. И лучше выбрать прическу до ключиц, так как она позволит придать объем укладке. Если одинаковая длина вызывает скуку, можно попросить мастера оставить несколько прядей разной длины. Это смягчит форму стрижки, оживит немного кончики волос. В конце должен выйти слегка небрежный стиль, как у француженок. Вот они знают толк в прическе боб.Густые прядиЕсли объема и так достаточно, но волосы непослушные, то сделать красивую стрижку, как с тонкими волосами не получится. Но выход есть – профилированный боб. В этом случае мастер снимает больше прядок сзади вплоть до затылка (последнее - по желанию), но при этом спереди длина и пышность остаются без изменений. Если ничего не трогать у лица, можно добиться идеальной стрижки.КудриДевушкам, у которых вьющиеся и непослушные волосы, очень трудно советовать боб, да и вообще многие короткие стрижки. Неопытность мастера может привести к катастрофе, и укладка станет похожа на стиль А.С. Пушкина. Но и на вьющиеся волосы можно подогнать боб. Красиво обыграть этот тренд поможет многослойность. Одинаковая длина будет смотреться скучно, и стричь надо на сухие волосы, а концы оставлять до плеч.И самое главное, девушкам при общении со стилистом, необходимо показать мастеру фото понравившейся стрижки и рассказать, сколько времени удаляется укладке. Это позволит подобрать форму стрижки боб, максимально приближенной к идеалу на картинке.

Источник: www.allwomens.ru/zen