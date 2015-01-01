Молодая любовница Александра Серова доказала связь с певцом

Не даёт скучать своим зрителям Андрей Малахов. Популярный телеведущий умеет вызвать скандал в студии и бурные обсуждения в сети. Чего только стоили эфиры с Дианой Шурыгиной, сделавшие юную девушку с пониженной социальной ответственностью звездой российского телевидения. Но больше всего Андрей Малахов любит копаться в грязном белье звёзд. Так, громкие истории о внебрачном сыне Спартака Мишулина, о разводе Армена Джигарханяна, об отношениях Александра Малинина с бывшей женой, о наследстве Джигурды бьют рейтинги телеэфиров.instagram.com/dariafriendskВ очередной долгоиграющий скандал попал недавно секс-символ советской эстрады Александр Серов. Знаменитый артист имел неосторожность поселить в одной из своих квартир экс-участницу «Дома-2», мечтавшую о карьере певицы.instagram.com/dariafriendskПо словам Серова, прослушав Дарью Друзьяк, он не увидел у неё каких-либо вокальных данных, о чем и сообщил девушке. Однако бывшая участница реалити-шоу рассказывает совершенно другую историю. Дарья уверяет, что была изнасилована и избита 64-летним артистом, а вскоре обнаружила, что беременна от звезды.instagram.com/dariafriendskЛюбовница Александра Серова прошла детектор лжиДарья Друзьяк решила идти до конца и согласилась пройти детектор лжи. Специалист, который тестировал девушку, выяснил, что никакого изнасилования не было, Дарья не беременна, однако между народным артистом России и неудавшейся певицей была интимная связь.instagram.com/alexander_serov_officialУчитывая, что в жизни Александра Серова уже была история с внебрачным ребёнком, после чего распался его 19-летний брак, интимная связь с Дарьей Друзьяк не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее певец отрицает близкие отношения с бывшей участницей «Дома-2».«Кто отец?»: интернет бурно отреагировал на новость о разводе беременной Марии ПорошинойНе успели поклонники актрисы порадоваться за неё, узнав о том, что 44-летняя Порошина ждёт пятого ребёнка, как масс-медиа огорошили: Мария развелась с мужем, с которым прожила в браке без малого 17 лет! Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen