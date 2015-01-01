У кого из знаков зодиака дурной глаз?

Термин «дурной глаз» подразумевает способность специально или неосознанно нанести энергетический удар. Рядом с человеком, обладающим этой особенностью, становится некомфортно и тревожно, поскольку от него буквально веет опасностью. Ему стараются не смотреть в глаза, не делятся с ним счастливыми новостями, не показывают детей. И все это из-за боязни лишиться того, чему может позавидовать обладатель «дурного глаза».Согласно некоторым источникам, несколько знаков Зодиака имеют врожденную предрасположенность к магии, в том числе к наведению негатива. При общении с ними астрологи рекомендуют соблюдать осторожность. Нелишним будет иметь при себе оберег, например, английскую булавку или глаз Фатимы.Знаки Зодиака, обладающие «дурным глазом»СкорпионСкорпион – самый мистический знак, но его сила в большинстве случаев носит деструктивный характер. Отличается жестким и пронзительным взглядом. У особенно чувствительных людей ухудшается самочувствие, когда они ощущают его на себе. Если Скорпион чему-то позавидует, можно не сомневаться, что у обладателя этого блага в скором времени все пойдет наперекосяк. А если уж он захочет целенаправленно навредить, то противнику остается только искать эзотерика, способного провести качественную чистку и установить магическую защиту.КозерогКазалось бы, как такой прагматичный знак может быть связан с колдовством? Астрологи объясняют это влиянием Сатурна, который несет тяжелую энергетику. Планета наделяет своих подопечных склонностью к замкнутости, хладнокровием и скрытностью. Козероги смотрят оценивающе, их взгляд – твердый и колкий. Большинство представителей земной стихии могут сглазить неосознанно, однако на планированную магическую атаку решаются редко, боясь эффекта бумеранга.ТелецЕще один материалист, обладающий удивительной способностью отрицательно действовать на других людей. Смотрит, как правило, исподлобья, и по его взгляду непросто определить, какие эмоции он испытывает в данный момент. Его слова и мысли имеют свойство материализовываться, поэтому он входит в список потенциально опасных собеседников. Если Телец пожелает кому-то зла, его обидчику не поздоровится. Среди представителей этого знака немало людей, завидующих чужому благополучию. Старайтесь не откровенничать с ними, в особенности о своих финансовых делах.

Источник: www.allwomens.ru/zen