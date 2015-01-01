После измены жениха Таня Терёшина сообщила о выкидыше

Буквально за несколько дней жизнь Татьяны Терёшиной резко изменилась. Беременная певица наслаждалась ожиданием ребёнка и подготовкой к свадьбе, как вдруг в Интернете появилось компрометирующее видео на её жениха. Молодой человек прекрасно проводил время с другой женщиной, пока Терёшина делилась своим счастьем с поклонниками на страницах соцсетей. Интернет-сообщество, затаив дыхание, с интересом наблюдало, как поступит певица с предавшим её возлюбленным. Каково же было удивление и разочарование пользователей сети, когда Терёшина оправдала жениха и не отменила свадьбу.instagram.com/tanya_tereshinaПоклонники предостерегают артистку, что молодой человек, предавший один раз, в будущем предаст снова. Однако Терёшина считает, что Олег, который младше звезды на 16 лет, не изменял ей, а был подло подставлен.instagram.com/tanya_tereshinaТаня Терёшина отправит будущего мужа на детектор лжиСегодня ночью у себя в Инстаграм Таня Терёшина оставила неоднозначный пост. Артистка огорошила фолловеров сообщением о выкидыше:instagram.com/tanya_tereshinaНа самом деле певица не потеряла ребёнка, а просто бурно отреагировала на обсуждения своей личной жизни. Терёшина продолжает утверждать, что возлюбленный не изменял ей. Теперь Татьяна собирается доказать всем непогрешимость Олега, отправившись с ним на детектор лжи:Мы с Олегом решили что мы тоже можем насрать в душу этим 70 % и все же запишем его и за одно мой ДЕТЕКТОР ЛЖИ , где я задам Главный вопрос ТЫ ИЗМЕНЯЛ МНЕ ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВООБЩЕ? Вы же понимаете, что он не отвертится и не обманит полиграф??? Никак!! И выставим !На днях!Перед нашей свадьбой .После подобной реакции Терёшиной, многие фолловеры засомневались в том, что история с изменой не хитро продуманный пиар. Ведь благодаря измене молодого жениха Татьяна Терёшина на несколько дней возглавила последние новости российского шоу-бизнеса.instagram.com/tanya_tereshinaВ комментариях подписчики певицы высказали свои подозрения:alieva_milana80 Таня зачем вам весь этот цирк ? Тем боле в таком положении .Такое чувство создаётся что это всё продуманная операция по поднятию рейтинга и не более .Иначе вы бы просто закрыли комменты и все .А так , только лишь подливаете маслица в огонь . svet7889 а мне кажется из Олега просто публичного и узнаваемого делают. Запланированная акция ytkina890 всем плевать на нее и ее жениха ,просто хочет она чтоб ее пригласил Малахов или Шепелев там же хорошо платят а ей деньги нужны мужа молодого содержать чтоб не убежал к молодойПользователи Сети заподозрили Марию Порошину и Илью Древнова в фиктивном разводеНе успели поклонники актрисы порадоваться за неё, узнав о том, что 44-летняя Порошина ждёт пятого ребёнка, как масс-медиа огорошили: Мария развелась с мужем, с которым прожила в браке без малого 17 лет! Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen