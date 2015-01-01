Блокировка всего одного белка помогает предотвратить сахарный диабет

Многие заболевания развиваются из-за различных генетических нарушений. И, воздействуя на наши гены и кодируемые ими белки, появление некоторых болезней можно предотвратить. Не так давно группа экспертов из Медицинского центра детской больницы в Цинциннати (США) нашла способ предотвратить развитие сахарного диабета второго типа и ожирения, заблокировав всего лишь 1 белок.«Чудесный» белок носит название Argonaute 2 (Ago2). И он подавляет синтез РНК в печени, поддерживая энергетический баланс, предупреждая развитие жирового гепатоза печени, сахарного диабета второго типа и ожирения. Как сообщают исследователи, белок Ago2 замедляет метаболизм и улучшает способность печени перерабатывать пищу с высоким содержанием жира.Исследование белка находится на самой начальной стадии, но первые эксперименты на лабораторных мышах уже доказали свою эффективность. В ходе опытов животных разделили на 2 группы: первая не получала никакой терапии, а у второй было заблокирован синтез белка Ago2 в печени. Обе группы получали одинаковое питание с высоким содержанием жира, содержащее продукты, которые при длительном приеме могут стать причиной развития сахарного диабета 2 типа. В результате у части животных из 1 группы начало развиваться ожирение и сахарный диабет, в то время как результаты анализов подопытных из 2 группы указали на стабильные показатели жирового обмена и признаков ожирения с диабетом у мышей не наблюдалось. Как заявил один из авторов работы, доктор Такахиса Накамура,«Открытие участия Ago2 в обменных процессах крайне важно и оно объединяет уже имеющиеся данные о синтезе различных соединений в печени и об энергетическом обмене. Мы считаем, что наши данные станут основой для нового вида терапии пациентов, склонных к ожирению и развитию сахарного диабета 2 типа.»Эту и другие новости вы можете обсудить в нашем телеграм-чате.

Источник: hi-news.ru