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Mercedes-Benz представила концепт модульного автомобиля будущего

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Mercedes-Benz представила концепт модульного автомобиля будущего
Компания Mercedes-Benz представила концепт городского автомобиля будущего Vision Urbanetic. Полностью электрический беспилотник обладает весьма интересной особенностью – он модульный. Другими словами, он позволяет при желании менять кузов, адаптируя транспортное средство под разные нужды – перевоз пассажиров или грузов.

Vision Vision Urbanetic представляет собой платформу с двумя сменными модулями. Благодаря первому автомобиль превращается в минивен и способен вместить 12 человек. Благодаря второму модулю электрокар сменяет роль на грузовой автомобиль. По словам представителей компании, замена модулей занимает меньше двух минут.

Концепт разработан с учетом использования в очень плотно заселенной городской среде. Vision Urbanetic предусматривает рост пассажиропотока и количества перевозимых грузов без изменения текущей инфраструктуры и без использования дополнительного транспорта.

В Mercedes считают, что в будущем электромобили будут объединены в единую ИТ-систему. Согласно концепту, помимо беспилотного режима будет предусмотрен режим удаленного ручного управления оператором. Vision Urbanetic оборудован вычислительной AI-платформой, которая может самостоятельно обучаться. Благодаря этому в частности, автомобиль способен в режиме реального времени оценивать загруженность дорого и искать пути наиболее оптимального объезда пробок.

На этом техническое оснащение концепта не заканчивается. В компании отмечают, что автомобиль способен «общаться» с пешеходами и другими участниками движения. Для этого спереди и по бокам авто оснащено большими цифровыми дисплеями, на которые может выводиться различная информация, например, о том, что автомобиль их видит.

Как вам видение автомобиля будущего от Mercedes-Benz? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате Hi-News.ru.

Источник: hi-news.ru

Теги:Авто
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