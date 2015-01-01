Как превратить дневной образ в вечерний, не заходя домой

Современная мода раздвинула границы офисного дресс-кода. Зная несколько трюков, можно легко сменить скучный рабочий аутфит на вечерний. Вот несколько работающих формул.Меняем обувьЗа основу лучше брать платье. Если знаете, что вечером встреча с друзьями, можно выбрать нейтральный оттенок. Утром надеваем лаконичные лоферы или оксфорды и добавляем нюдовый мейк-ап. Достаточно сменить обувь на лодочки – и все, образ готов.Белая рубашкаЭтот элемент гардероба не случайно прозвали универсальным. Он станет холстом, с которого можно писать любой образ на вечер. Утром легко собрать волосы в пучок, надеть классические штаны с туфлями на каблуках, а вечером низ меняем на любимые джинсы. И не забудьте распустить волосы.Брючный костюмИногда нужно не надевать что-то новое, а убрать старую вещь. Если на вас костюм с брюками и топ, то достаточно убрать последнюю вещь. Не забудьте проверить, чтобы наглухо застегнутый верх не открывали ничего лишнего окружающим. При желании можно добавить яркий пояс.АксессуарыРечь идет о массивном броском ожерелье. Такая деталь выгодно выделит даже самый скучный наряд. Не стоит забывать про крупные серьги и браслеты. Главное, чтобы все это между собой сочеталось.Меняем колготкиИногда нет ничего проще, чем поменять однотонные капроновые чулки на фантазийные колготки. Это может быть кружево, необычный оттенок, графический узор.Если отличное предложение застало врасплох уже на работе, и времени возвращаться домой нет – достаньте красную помаду. Этот простой трюк позволит добавить красок лицу и образу, сделать его роковым и более торжественным.

Источник: www.allwomens.ru/zen