Какую молитву прочитать, когда на душе плохо?

Согласно христианскому учению, уныние является одним из семи смертных грехов. Человек, находящийся в этом состоянии, становится очень уязвимым. Апатия сопровождается ленью, которая разрушает изнутри, лишает внутреннего стержня и воли. Священнослужители настоятельно призывают прогонять от себя негативные мысли, уделять больше времени чтению духовной литературы и культивировать в себе любовь к Богу. Но, как известно, избежать стресса человеку, живущему в бешеном темпе, очень сложно. Почувствовав приближение депрессии, поскорее обратитесь за помощью к святым покровителям. Читая особые молитвы, можно уберечь себя от лишних переживаний и легче пережить сложный период в жизни.Молитвы, которые помогут преодолеть уныниеТропарь Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных»Первый шагом к обретению душевного спокойствия является признание собственной слабости. Отчаявшийся человек, который искренне раскаивается, вправе просить помощи у Богоматери. Одной из сильнейших молитв для подобных случаев является специальное обращение, произносимое перед иконой «Споручница грешных».Канонический текст, читаемый перед этим чудотворным образом, поможет излечить даже серьезные душевные раны. Вы оберете надежду на лучшее и найдете в себе силы противостоять разрушающим эмоциям.Успокаивается сейчас всякая печаль и исчезает страх отчаяния, грешники получают утешение в тяготах сердечных и Небесной любовью светло озаряются, потому что сегодня Матерь Божия подает нам спасающую руку и от Пречистого образа Своего говорит нам: «Я Ходатаица за всех грешных перед Сыном моим, Он поручился Мне за них, что будет слышать Меня всегда». Поэтому люди, обремененные многими грехами, припадите к подножию иконы Её, со слезами взывая:«Заступница мира и Ходатаица за грешных, умоли Материнскими Твоими молитвами Избавителя всех, чтобы Божественным всепрощением Он простил грехи наши и светлые двери райские открыл нам. Потому что Ты защита и спасение всех христиан».Сильная молитва от беспокойства и беспричинной тревогиИногда дурные мысли настигают нас внезапно, лишая покоя и сна. Это состояние можно охарактеризовать словосочетанием «на душе кошки скребут». Гоните прочь от себя отрицательные эмоции, а поможет вам в этом короткое обращение к Господу. Текст легко запоминается, благодаря чему вы быстро справитесь с тревогой.«Господи Всевладыко наш! Избави от происков злых нечистого. Не дай лукавому душу мою терзать – беспокоить. Укроти страхи мои и избави от обидчика злого. На волю Господню уповая. Аминь».Молитва Оптинских старцев об обретении душевного покояЛюди, нуждающиеся в наставлении и поддержке святых заступников, читают одну из молитв Оптинских старцев, направленную на восстановление душевного равновесия.Желательно читать ее регулярно, чтобы защитить себя от разъедающей тоски, плохих мыслей, апатии. Предпочтительно произносить ее утром, чтобы настроить себя на позитивный лад на весь день.«Дай мне разум и душевный покой встретить все, что принесет мне наступающий день.Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь».

Источник: www.allwomens.ru/zen