SpaceX отправит туриста к Луне на ракете BFR. Полетит ли сам Маск?

Никто пока не видел Big Fucking Rocket (BFR) SpaceX — ракету, которая сможет осуществлять полеты по всему миру, к Луне и даже к Марсу — в полете. Но компания утверждает, что уже забронировала место для частного пассажира для путешествия вокруг Луны.На Луне никто не был со времен конца миссии «Аполлон» в 70-х годах, но теперь, «впервые в мире» SpaceX прервет застоявшуюся паузу. Подробности о том, кто и «почему» удосужится чести опробовать BFR и поглазеть на Луну, будут раскрыты в ходе живой трансляции в понедельник, 17 сентября.Первый пассажир на ЛунеВ прошлом году Илон Маск заявил, что мы увидим, как люди отправляются к Луне в 2018 году, но мы ожидали, что это произойдет при участии Falcon Heavy и капсулы Dragon. Однако теперь мы готовы подождать, дабы увидеть все это с участием BFR.SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk— SpaceX (@SpaceX) 14 сентября 2018 г.Yes— Elon Musk (@elonmusk) 14 сентября 2018 г.Маск говорил, что часть космического аппарата BFR будет готова для «коротких прыгающих полетов» в следующем году и для испытательных полетов — через три-четыре года. Что также интересно, он отметил в Твиттере, что выше — новая версия BFR, а в ответ на твит, вопрошающий, является ли он пассажиром, Маск ответил эмодзи с японским флагом.Как думаете, полетит Маск? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru