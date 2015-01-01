Гидрогели научились сложным движениям
Живые организмы расширяют и сжимают мягкие ткани для осуществления сложных трехмерных движений и функций, но повторение этих движений в созданных в лаборатории материалах оказалось сложным делом. Ученый из Университета штата Техас в Арлингтоне на днях опубликовал исследование в Nature Communications, в котором наметил путь к поиску решения.
Кьюнгсук Юм, доцент кафедры материаловедения и инженерии, и его студент Амирали Нойоми разработали процесс, позволяющий программировать 2D-гидрогели для расширения и сжатия в пространстве — и контролируемый способ применения сил к их поверхностям, позволяющий формировать сложные 3D-формы и движения.
Зачем нужны гидрогели?
Этот процесс может потенциально преобразовать способ разработки и изготовления систем или устройств для мягкой инженерии. Потенциальные применения этих технологий включают вдохновленную биологией мягкую робототехнику, искусственные мышцы — с мягкими материалами, которые меняют форму или двигаются в ответ на внешние сигналы, как наши мышцы — и программируемую материю. Эта концепция также применима к другим программируемым материалам.
Какое применение гидрогелям нашли бы вы? Расскажите в нашем чате в Телеграме.
Источник: hi-news.ru
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