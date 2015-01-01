Помогает ли от храпа сон на боку?

Почти половина всех взрослых людей храпит — если не вы, так я. Громкий и постоянный храп может быть симптомом апноэ, серьезного нарушения сна, требующего медицинского вмешательства. Говорят, что можно избавиться от храпа, если спать на боку. Так ли это?Для начала, вспомним вот что. Храп — это результат обструкции дыхательных путей во время сна. Когда вы засыпаете, ваш рот, язык и горло расслабляются. Мягкие ткани в горле могут расслабиться до такой степени, что частично заблокируют ваши дыхательные пути. Когда воздух проходит через эту узкую щель, он заставляет ткани вибрировать, производя характерный гул. Чем тоньше проход для воздуха, тем сильнее будет его поток, а значит и вибрации, которые превращаются в храп.Как перестать храпеть?Глубокие причины храпа у всех людей разные. Это может быть и ожирение, поскольку избыточный вес на шее и груди сжимает дыхательные пути. Среди других причин аллергия и употребление алкоголя перед сном (он расслабляет мышцы горла). Некоторые люди рождаются с толстым мягким небом или низко висящим язычком, который препятствует воздушному потоку, идущему в горло.Как же спать, чтобы не храпеть? Эксперты сна согласны с тем, что сон на спине усугубляет храп. Потому что, когда вы спите, ваш язык, мягкое небо и мышцы горла автоматически расслабляются. Если вы спите на спине, эти расслабленные мышцы будут падать вниз и назад, закрывая дыхательные пути.Сон на боку поможет избавиться от расслабленного языка, блокирующего дыхательные пути. Но если проблема в аллергии или ожирении, это вряд ли поможет.А как вы боретесь с храпом? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru