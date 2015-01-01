Умные паруса от Airbus помогут меньше загрязнять океан

Компания Airbus многим известна по созданию различных авиалайнеров и других летательных аппаратов. Однако занимается она и морскими грузоперевозками, а специально для этих целей даже было создано подразделение Airseas. Именно оно недавно представило весьма любопытную разработку: умные паруса, позволяющие сделать морские путешествия более энергоэффективными и заодно снизить загрязненность океана.Большая часть морских грузоперевозок Airbus сосредоточена на переправке самолетов компании между США и Европой. На эти корабли и будут устанавливаться новые умные паруса. Площадь каждого паруса составляет 1000 квадратных метров и, по заверению инженеров Airseas, использование паруса снижает потребление топлива за счет дополнительной ветровой тяги. Благодаря этому снижается и количество выбросов отработанного топлива в океан, что значительно уменьшает углеродный след, опасный для морской флоры и фауны.Но при этом система представляет собой не просто «огромный парашют». «Внутри» умного паруса установлена целая куча датчиков и сенсоров, которые самостоятельно определяют подходящие время и место для раскрытия. Учитывая погодные условия, силу и направление ветра, парус после развертывания начинает помогать движению, а когда его эффективность снижается ниже определенного предела и он перестает вносить необходимый вклад, парус сам складывается в корпус корабля. При этом ни в одном из этапов работы ни один человек не принимает участия. Система полностью автономна.Airbus планирует к 2030 году установить подобные паруса минимум на 10% крупных коммерческих судов. По подсчетам специалистов, годовые расходы на топливо для каждого судна составляют порядка 10 миллионов долларов США, а экономия, полученная с использованием паруса, будет достигать до 20% от этой суммы, не говоря уже о пользе для экологии.Эту и другие новости вы можете обсудить в нашем телеграм-чате.

Источник: hi-news.ru