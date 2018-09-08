Volvo показала беспилотный электрогрузовик без кабины

Самоуправляемые автомобили получают все большее распространение. И касается это не только «легковушек», но и вполне себе больших грузовиков. И недавно один из крупнейших производителей грузовиков в мире, автоконцерн Volvo, представил свое видение дальнобойного грузового авто будущего.Концепт получил название Vera. Несмотря на то, что большая часть работ над проектом завершена, грузовик все еще находится на стадии доработки и специалисты Volvo не готовы назвать даже примерную дату поступления авто в продажу. Тем не менее, план по выходу на рынок у корпорации есть: на самом старте Verа будет использоваться в ограниченном круге локаций вроде портов, складских центров и так далее, не выезжая на оживленные автострады. Сделано это, само собой, для отладки технологии. Как заявил технический директор Volvo Ларс Стенквист,«Конечно, в ближайшем будущем дальнобойщики не лишатся работы и будут самостоятельно управлять своими машинами. Однако со временем грузовой автономный транспорт станет все более востребованным. А совсем скоро мы посмотрим, каков он в деле в рамках ограниченных зон для испытаний.»Что касается характеристик грузовика, он способен тянуть до 32 тонн груза и совместим со всеми известными стандартными видами прицепов. Время автономной работы грузовика на данный момент не сообщается, ведь этот показатель еще может измениться в будущем. Тем не менее, во время презентации Vera въехала на огороженную территорию без посторонней помощи, после чего посетителям разрешили приблизиться и рассмотреть ее более подробно.«Автономные беспилотные грузовики позволят проводить работы круглосуточно, что очень выгодно для многих компаний. Это позволит оптимизировать товарооборот и потенциально сократить время доставки, повысив производительность. При этом новые автономные технологии увеличат потребность и в высоко квалифицированных водителях, ведь рутинные задачи на себя возьмет автопилот, а человек будет заниматься более сложными вещами. При этом при необходимости автономным транспортном можно будет управлять и удаленно.»А как вы относитесь к беспилотным авто? Выскажите свое мнение в нашем телеграм-чате.

Источник: hi-news.ru