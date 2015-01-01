Первая попытка сблизиться с астероидом Рюгу обернулась неудачей

Сайт Японского космического агентства (JAXA) сообщает, что пробная попытка сблизить аппарат «Хаябуса-2» с поверхностью астероида Рюгу обернулась неудачей. Причина, как указывается в сообщении, заключается в низкой отражательной способности поверхности астероида. Из-за этого лидар космического аппарата не смог верно определить дистанцию до поверхности объекта. Инженеры миссии собираются пересмотреть особенность работы прибора, а затем снова попытаются сблизить аппарат с Рюгу.С 10 по 12 сентября японский зонд «Хаябуса-2» провел пробное сближение с поверхностью Рюгу. Однако достигнув высоты в 600 метров, что гораздо выше запланированной нижней точки сближения с поверхностью, электроника аппарата неожиданно прекратила спуск, а затем дала зонду команду снова набрать высоту и отдалиться от Рюгу.Как указывается на сайте космического агентства, лазерный высотомер (лидар) космического аппарата не смог определить правильное расстояние между зондом и поверхностью астероида. Лидар проводит измерение расстояния с помощью отражающегося от поверхности объекта лазерного луча. Возможной причиной неудачи пробного сближения является низкая отражательная способность поверхности Рюгу, пишет сайт агентства.В настоящий момент аппарат находится в полностью рабочем состоянии и возвращается на основную 20-километровую орбиту вокруг астероида. Далее команда миссии планирует пересмотреть процедуру спуска, а также параметры работы лазерного высотомера.Напомним, что на борту «Хаябуса-2» находятся четыре спускаемых аппарата: три мини-ровера MINERVA-II, а также посадочный модуль MASCOT. Кроме того, ученые хотят выстрелить в поверхность астероида Рюгу разрывным снарядом, а затем собрать образцы его грунта и отправить их на Землю.Прогресс космической миссии можно обсудить в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru