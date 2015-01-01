Что чувствуют собаки? Умеют ли они переживать на самом деле?

Если вы живете с собакой, вы наверняка знаете, когда ей весело или грустно, не так ли? Конечно, знаете. Даже научное сообщество признает, что у собак есть эмоции — хоть ученые и не могут напрямую узнать, что переживают собаки. Люди веками поддерживают тесную связь с собаками. В 1764 году Вольтер заметил: «Кажется, что природа дала собаку человеку для его защиты и для его удовольствия. Из всех животных она самая преданная: это лучший друг, который может быть у человека».Исследования снова и снова показывали положительное влияние собаки в жизни. Исследование 975 владельцев собак показало, что в периоды эмоционального расстройства большинство людей с большей вероятностью обращаются к своим собакам, нежели к своим мамам, папам, братьям, лучшим друзьям или детям.Собака — лучший друг человека. А человек собаке — друг?Неудивительно, что собак чаще других животных используют для лечения. Наши лающие друзья все чаще становятся участниками различных программ психического оздоровления — предлагают общение, счастливые ассоциации и беззаветную любовь.В Великобритании в программе «Собаки как терапия» (Pets As Therapy, PAT) более 5000 активных собак, которые встречают 130 000 людей в неделю. В США тоже есть подобная программа, которая признает шесть национальных организаций, занимающихся оздоровительными встречами с собаками.Собаки лечатСчитается, что терапию с участием собак впервые изобрел случайно Зигмунд Фрейд. Во время своих сеансов психотерапии в 1930-х годах в его офисе была чау-чау Джофи. Фрейд заметил, что пациенты чувствовали себя более раслабленными и были более открыты в присутствии Джофи, и он взял это на вооружение.Но официальное начало терапии с помощью животных обыкновенно связывают со временами Второй мировой войны, когда йоркширский терьер по имени Смоки сопровождал капрала Уильяма Линна при посещении служебных госпиталей в Новой Гвинее. Присутствие пса поднимало дух раненых солдат.Несмотря на все это, только в 1960-х годах появились первые задокументированные случаи собак, работающих помощниками врачей. Американский психотерапевт Борис Левинсон водил с собой собаку Джинглс и добавил «новую размерность детской психотерапии». Несмотря на возмущения коллег, Левинсон отстаивал использование собак в терапевтических целях.Что чувствуют собакиХотя собаки безусловно хорошо нас понимают, мы их понимаем далеко не всегда. Классический пример — когда в доме происходит маленький «инцидент», и владельцы собак думают, что их питомцы чувствуют себя виноватыми. Но собака таким образом выражает сугубо подчинение и как бы хочет сказать «не бейте меня».Человеку очень сложно убедить себя, что мозг собаки не понимает понятия «хорошо» и «плохо» — а без этого понимания невозможно почувствовать вину. Собака, которая выглядит виноватой, просто боится вашей реакции на ситуацию, отталкиваясь исключительно от прошлого опыта.Часть основных сложностей, которые сохраняются между собаками и их владельцами, вызвана неспособностью людей правильно читать язык тела своего питомца. Объедините это с тем, что люди считают, что собаки понимают абстрактные понятия и могут рассуждать над сложными логическими цепочками, и проблема налицо.Песьи гормоныДругой способ понять, что чувствуют животные, это посмотреть на их гормональную среду. Исследования показали, что когда собак поглаживают их владельцы, у них повышается уровень окситоцина. Среди других функций, этот гормон, как полагают, помогает расслабиться. Это помогает укрепить связь между матерью и ребенком — и между домашним питомцем и его владельцем.Поэтому, хотя мы не можем точно знать, как чувствует себя собака во время приятных занятий, кажется разумным, что окситоцин вызывает ощущения у собак, схожие с человеческими — и это говорит о том, что собаки чувствуют привязанность и влечение к своим хозяевам.Точно так же собаки, которые находятся в неприятных обстоятельствах, демонстрируют повышенный уровень гормона стресса кортизола. Одна из ситуаций, вызывающих эту реакцию стресса, это продолжительное одиночество. Собаки — животные со стадным инстинктом, которым нужна компания. Одинокая собака редко бывает веселой — и это должны учитывать все владельцы собак, планирующие свою жизнь.Все указывает на то, что собаки и люди созданы для того, чтобы жить и работать вместе — и обе части этого уравнения будут счастливы. Поэтому понимание эмоционального состояния каждого из них жизненно важно. Даже если собаки и люди не совсем понимают друг друга, кажется очевидным, что каждый из этих видов не может без другого, а значит мы должны помогать друг другу быть счастливее и здоровее.Верите в то, что собаки вас понимают? Расскажите в нашем чате в Телеграме.

Источник: hi-news.ru