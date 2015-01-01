Powerball - самая крупная лотерея в мире
Верите ли вы в удачу? Если да, то вам стоит посетить сайт https://ru.lottothrill.com/powerball/ и узнать о лотерее Powerball. Даже если вы в неё не верите, вы наверняка согласитесь с тем, что периодически происходят даже очень маловероятные события. Иногда такие маловероятные события способны очень сильно обогатить человека, очень хорошим примером этого является лотерея.
Самая крупная лотерея в мире
Надо заметить такая вещь как лотереи существуют практически в каждой стране. Одно из главных их отличий это размер возможного выигрыша. Как известно, чем более востребованная лотерея, тем больший выигрыш в ней будет, и тем ниже вероятность на самом деле сорвать джек-пот.
Как уже было сказано сейчас существует очень большое количество самых разных лотерей, но большинство людей как правило привлекают лотереи у которых имеется большой джек-пот.
Самой крупной лотерей в мире является американская лотерея Powerball, которая пользуется очень большой популярностью как в США, так и в некоторых других странах мира. Данная лотерея отличается в первую очередь просто таки невероятными джек-потами и случаются счастливчики, которым действительно удаётся в ней победить.
Если у вас есть желание как можно больше узнать об этой лотереи, тогда найти информацию о ней всегда можно на сайте https://ru.lottothrill.com/powerball, тут всё достаточно подробно расписано. Но что самое главное, при помощи этого сайта, вы всегда сможете поучаствовать в этой лотереи и если вам повезёт, может быть вы сорвёте джек-пот.
Причины популярности Powerball
Для того чтобы понять насколько серьёзной является Powerball, давайте просто рассмотрим некоторые факты об этой самой популярной лотереи в мире:
- Максимальный джек-пот, который когда-либо был разыгран в этой лотереи составляет 1,58 миллиардов долларов, это произошло 13 января 2016 года. Его сорвало одновременно 3 лотерейных билета.
- Powerball появилась в 1988 году, при этом изначально она называлась Lotto America, в Powerball она была переименована 1992 году.
- В Powerball играют не только в США, но и по всему миру, действительно очень многие люди из Канады, Мексики, Европы, Азии, Австралии, Африки и Южной Америки также пытаются сорвать грандиозные джек-поты, которые разыгрываются в этой лотереи.
- Каждый тираж данной лотереи очень надёжно охраняется, для этого используются самые передовые методы, в Америке многие шутят и говорят, что тиражи Powerball охраняются значительно лучше, чем Белый Дом, как не странно но эта шутка, по мнению многих экспертов очень близка к истине. Поэтому все участники этой лотереи могут быть уверенными в том, что на розыгрыш джек-пота никто не сможет повлиять.