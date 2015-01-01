Основные достоинства Galaxy Note 9
На мировом рынке линейка устройств Galaxy Note считается уникальной. Эти смартфоны имеют ряд особенностей, которые привлекают покупателей. Такие аппараты часто выбирают люди творческих профессий.
Основные особенности Galaxy Note 9
Новый флагман отличается от предшественников наличием сканера отпечатков пальцев, установленный теперь под основной камерой. Новинка стала обладателем цветной стеклянной окантовкой, расположенной вокруг фотомодуля. Ее оттенок соответствует тону всего корпуса. Аппарат представлен в лавандовом, медном, черном оттенке.
Можно здесь https://mobistore.by/samsung-galaxy-note-9 посмотреть подробное описание устройства. Новинка получила измененный стилус S Pen, с помощью которого легко управлять даже камерой, воспроизводить музыку или выполнять другие функции. Стилус предлагается в аналогичных оттенках.
Аппарат отличается увеличенным экраном – его диагональ 6,4 дюймов. Он имеет высокое разрешение 2960 x 1440 px, качественную матрицу Super AMOLED, характерная для Самсунг. Еще одной новинкой стало использование функции Always-On-Display, которая позволяет выводить информацию на выключенный дисплей. Эта особенность позволит экономить уйму времени.
Note 9 прославился тем, что в нем используется инновационный процессор – 10-нанометровый чип на 8 ядер. В нем внедрен нейропроцессор, который отличается возможностью машинного обучения. Так что новинка сможет распознавать людей и это позволит сортировать фотоматериал.
Основная камера состоит из двух модулей – 12+12 мегапикселей, которые оснащены новейшими функциями.
Разработчики акцентировали внимание на длительность автономного функционирования Galaxy Note 9. Он стал обладателем аккумулятора с емкостью 4000 мАч. что на 700 мАч выше от предшественников.
Еще одной особенностью стала память для хранения контента – 1 ТБ. Добиться такого результата удалось за счет использования встроенной памяти на 521 Гб и аналогичной карты microSD.
Производитель позаботился о высокой степени безопасности личных данных. Владельцам предлагается несколько вариантов блокировки: сканер лица, сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаза, пароль.
Современная начинка, стильное оформление, надежный корпус - вот основные достоинства флагмана. Устройство выглядит дорого и отличается высокой функциональностью. Новинка станет незаменимой для тех, кому нужно работать с текстами.