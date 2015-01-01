Сын Яны Рудковской признан самым красивым мальчиком в мире

Родившись в семье известного фигуриста и бизнес-леди, маленький Саша Плющенко с первых месяцев был обречён стать звездой шоубизнеса. Однако даже те, кто давно наблюдает, как ловко Яна Рудковская руководит шоу-проектами, не перестают удивляться её организаторским способностям. Шутка ли, заставить вновь выйти на лёд Евгения Плющенко, который собирался закончить спортивную карьеру после скандального инцидента на Олимпиаде в Сочи. Сегодня фигурист успешно колесит по всему миру с выступлениями, работает в масштабных ледовых шоу и преподаёт в собственной спортивной школе. И всё это стараниями своей деятельной супруги.instagram.com/rudkovskayaofficialНе отстаёт от папы и Гном Гномыч. Мальчик уже давно зарабатывает огромные деньги, вписавшись с лёгкой руки своей предприимчивой матери в модельный бизнес. Одновременно Саша Плющенко серьёзно тренируется на льду, чтобы стать чемпионом. Ребёнок уже выступает с некоторых программах отца.instagram.com/gnomgnomychВ сети нередко можно наткнуться на критику в адрес Яны Рудковской. Бизнесменшу обвиняют в том что она лишила сына детства, ведь вместо беззаботных игр со сверстниками Гном Гномыч занят тренировками и фотосессиями для глянцевых журналов.instagram.com/gnomgnomychИнтернет-пользователи уверены, что Яна Рудковская купила ребёнку звание самого красивого мальчикаСегодня общественность была удивлена очередным «достижением» Саши Плющенко. Сразу несколько изданий сообщили, что по мнению экспертов международного издания L'Officiel Kids, Саша Плющенко вошёл в пятёрку самых красивых детей мира. Причём он там единственный мальчик.instagram.com/gnomgnomychКонечно, для каждой мамы самым красивым является её малыш, однако внешность 5-летнего Александра Плющенко, по мнению пользователей интернета, совершенно рядовая. Каким образом ребёнок с достаточно скромными внешними данными оказался самым красивым в мире, остаётся только предполагать.instagram.com/gnomgnomychИнтернет-пользователи, обсуждая последние новости, уверены, что звание красавчика сыну купила его амбициозная мама:_puma.13 баба-яна своего гномыча везде пихает. я понимаю, что для неё он самый лучший и красивый, но рил уже достала. даже лухари дети киркорова не бесят, как взгляд этого гномыча. ну как так можно(((( alenabarto как-то ну фиг знает..назвать Гномыча самым красивым в мире..для каждой мамы ее ребёнок лучший, но тут чёт перебор по-моему... valerija88prave Скок рудка заплатила, чтоб ее Гномыч туда попал. Смешно. ketbanda Каким образом в этом списке оказался Гном Гномыч? 😨😨😨 gvontmaher Гном выглядит как гном , 90% детей симпатичнее его. martina_asta Мальчик вообще обычный, его даже милым не назовешь. Я ещё могу понять, когда родители своих тупарей за деньги в вузы устраивают, но платить, чтобы мальчика красивым назвали _victoria_cherry_То есть у обычных людей не может быть красивых детей а все дети, кто попал в топ с известными родителями ) совпадение - не думаю) не хочу обидеть гном гномыча, но у и мама сомнительная красавица и папа далеко не красавец, откуда взяться хорошему генофонду?Яна Рудковская заметно постарела, фотоДля 43 лет Яна Рудковская выглядит неплохо, однако злые языки утверждают, что на самом деле бизнес-леди намного старше, чем указано в официальных источниках. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen