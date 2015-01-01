Сверхточный гороскоп на неделю 17-23 сентября
Овны
Неделя будет очень удачной для апрельских Овнов. «Заговорит» ваша интуиция, и вы окажетесь в нужном месте, в нужное время. Вы будете блистать красноречием, а ваше появление окажется долгожданным для влиятельных людей. Просите у них всего, что душа пожелает. Отказать вам сейчас сложно даже в самой дерзкой просьбе. Овнам, рожденным в марте, придется сложнее. Если вы перед собой и поставите важные цели, добиваться их придется собственными усилиями. Шансы на успех, конечно, не слишком высоки, но вполне возможны.
Тельцы
Это очень удачное время для Тельцов-карьеристов. Если вы посматривали на верх карьерной лестницы, но боялись, либо ваши силы были неравны в борьбе с конкурентами, то сейчас дорога вам открыта. Препятствия самоустранятся, да и вы проявите свои таланты в полной мере – будете генерировать идеи и находить кратчайшие пути их воплощения в реальность. Сейчас вы сами себе «волшебная палочка». Возьмите из этого момента все, что дают вам звезды. Перспективы у вас очень завидные.
Близнецы
Сейчас у многих Близнецов деловая жизнь соперничает с личной. Вам хочется гармонии, и звезды ее вам обеспечат, но только до четверга. В первой половине недели вы сможете сочетать работу и любовные или семейные отношения без ущерба и для первой, и для вторых. Но в пятницу-субботу ожидается стрессовое событие, которое разбалансирует вашу гармонию. Вам придется что-то принести в жертву, а «жертва» вам за это отомстит. Постарайтесь удержать равновесие до конца недели. С понедельника все уладится само собой.
Раки
Поймать удачу на этой неделе смогут июньские Раки. Она к вам придет в виде интересного общения, энергетической подпитки, творческих открытий и вдохновения. Ваша жизнь наполнится новым смыслом. У июльских Раков шансы пережить новую волну счастья несколько ниже. Вас будут отвлекать срочные задачи с малоприятным содержанием. Они потребуют много сил и времени, что снизит энергию желаний. Отправляйтесь в выходные к любимым родственникам или веселым друзьям. У них вы сможете восполнить энергетические потери.
Львы
Не планируйте на этой неделе внедрение новшеств. Они будут обречены на провал, а второго шанса на новую попытку у вас может и не быть. Но если неудача и произойдет, постарайтесь не драматизировать. Можете легко попасть в круговую поруку, когда одна проблема порождает десять новых, и выхода из этого не видать. Искренне махните на неудачное происшествие рукой и будьте уверенны – вам повезет в чем-то более важном. В выходные займитесь домашними делами. Они принесут удовольствие и отвлекут от переживаний.
Девы
Удача распределится неравномерно среди Дев. Те, кто появился на свет в августе, должны будут встать на паузу и навести порядок в душе, голове и теле. В противном случае возможны проблемы со здоровьем. Сентябрьские Девы, наоборот, будут активны, предприимчивы и смогут поспеть везде, и везде собрать щедрые плоды. Особенно хорошо пойдут дела на работе, удастся отдых и запомнятся развлечения. Если в этот праздник жизни и пожалуют проблемы, то решатся они будут тоже легко и в удовольствие. Наиболее благоприятной эта неделя окажется для Дев, рожденных в начале сентября.
Весы
Воспользуйтесь этой неделей для воплощения в жизнь вашей самой смелой мечты. Звезды будут благосклонны и укажут простейший путь к ее осуществлению. Удастся в этот период сентября и примерить на себя роль лидера. Возможно, это не всем понравится, но недоброжелателям придется смириться – вы исполняете жизненную миссию. Если вы родились в первой декаде октября – открывайте шире сердце для любви. Вас ждет загадочный роман. Тайные встречи, зашифрованные сообщения, секретные замыслы. Вполне возможно, что из этого получится что-то очень серьезное.
Скорпионы
Неделя будет насыщена суетой, переживаниями и проблемами, связанными с упрямством других людей и их нежеланием договариваться. Возможно, у вас появятся проблемы в общении с руководством. Начальство не захочет увидеть в ваших доводах зерно истины, либо же это будут старшие родственники, которые окажутся неспособными находить в важном семейном деле компромисс. А возможно, «попить крови» вам захочет кто-то из младших. В общем, покой на этой неделе вам будет только сниться.
Стрельцы
В начале недели ваша бдительность будет крепко спать, что повысит риск быть обманутым. Вы окажетесь слишком доверчивы. Проверяйте любую информацию, даже если она приходит из проверенных источников и от надежных людей. С четверга ваша жизнь начнет новый виток. Судьбоносные события ворвутся в вашу жизнь и потребуют активности. Не спешите огрести против течения. Пока это лишнее. Всему свое время. Экономьте силы и ждите «знамения», которое укажет вам путь и задаст нужный темп.
Козероги
Неделя принесет счастье большинству Козерогов. Декабрьским повезет в делах амурных, да так, что сами себе завидовать будут. Всплеск позитивных эмоций подарит прилив вдохновения творческим Козерогам, а нетворческие могут открыть у себя такой талант. Рожденным в середине знака тоже удастся вкусить счастья, но оно больше делового характера. Вы сможете найти прибыльную работу, либо организуете собственный бизнес. У тех, кто родился после 11 января наконец-то наступит «белая полоса». Ваши несчастья останутся в прошлом.
Водолеи
Не вздумайте в начале недели решать серьезные имущественные вопросы, продавать или покупать недвижимость, землю, драгоценности. Особенно не рискуйте во вторник – «черный день» для любых важных предприятий. Ближе к выходным сможете развлечься на вечеринке или праздничном мероприятии, устроенном для вас друзьями. Отдохните как следует! В субботу и воскресенье на вас свалится сколько мелких дел, что они вам покажутся крупным апокалипсисом.
Рыбы
Не стоит в эту неделю нагружать себя и морально, и физически. Ваши силы истощены, энергия на нуле, а желание только одно – отдохнуть. Предстоящая неделя как нельзя лучше для этого подходит. Возьмите отпуск, отгул, выходной или просто сбежите из привычной среды обитания. Отправляйтесь туда, где полный релакс и нега. Если такой возможности нет, смените хотя бы вид деятельности, переключитесь из монотонности на что-то яркое, и вы почувствуете, как жизнь возвращается в ваше тело и душу.
Источник: www.allwomens.ru/zen