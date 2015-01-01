Сверхточный гороскоп на неделю 17-23 сентября

ОвныНеделя будет очень удачной для апрельских Овнов. «Заговорит» ваша интуиция, и вы окажетесь в нужном месте, в нужное время. Вы будете блистать красноречием, а ваше появление окажется долгожданным для влиятельных людей. Просите у них всего, что душа пожелает. Отказать вам сейчас сложно даже в самой дерзкой просьбе. Овнам, рожденным в марте, придется сложнее. Если вы перед собой и поставите важные цели, добиваться их придется собственными усилиями. Шансы на успех, конечно, не слишком высоки, но вполне возможны.ТельцыЭто очень удачное время для Тельцов-карьеристов. Если вы посматривали на верх карьерной лестницы, но боялись, либо ваши силы были неравны в борьбе с конкурентами, то сейчас дорога вам открыта. Препятствия самоустранятся, да и вы проявите свои таланты в полной мере – будете генерировать идеи и находить кратчайшие пути их воплощения в реальность. Сейчас вы сами себе «волшебная палочка». Возьмите из этого момента все, что дают вам звезды. Перспективы у вас очень завидные.БлизнецыСейчас у многих Близнецов деловая жизнь соперничает с личной. Вам хочется гармонии, и звезды ее вам обеспечат, но только до четверга. В первой половине недели вы сможете сочетать работу и любовные или семейные отношения без ущерба и для первой, и для вторых. Но в пятницу-субботу ожидается стрессовое событие, которое разбалансирует вашу гармонию. Вам придется что-то принести в жертву, а «жертва» вам за это отомстит. Постарайтесь удержать равновесие до конца недели. С понедельника все уладится само собой.РакиПоймать удачу на этой неделе смогут июньские Раки. Она к вам придет в виде интересного общения, энергетической подпитки, творческих открытий и вдохновения. Ваша жизнь наполнится новым смыслом. У июльских Раков шансы пережить новую волну счастья несколько ниже. Вас будут отвлекать срочные задачи с малоприятным содержанием. Они потребуют много сил и времени, что снизит энергию желаний. Отправляйтесь в выходные к любимым родственникам или веселым друзьям. У них вы сможете восполнить энергетические потери.ЛьвыНе планируйте на этой неделе внедрение новшеств. Они будут обречены на провал, а второго шанса на новую попытку у вас может и не быть. Но если неудача и произойдет, постарайтесь не драматизировать. Можете легко попасть в круговую поруку, когда одна проблема порождает десять новых, и выхода из этого не видать. Искренне махните на неудачное происшествие рукой и будьте уверенны – вам повезет в чем-то более важном. В выходные займитесь домашними делами. Они принесут удовольствие и отвлекут от переживаний.ДевыУдача распределится неравномерно среди Дев. Те, кто появился на свет в августе, должны будут встать на паузу и навести порядок в душе, голове и теле. В противном случае возможны проблемы со здоровьем. Сентябрьские Девы, наоборот, будут активны, предприимчивы и смогут поспеть везде, и везде собрать щедрые плоды. Особенно хорошо пойдут дела на работе, удастся отдых и запомнятся развлечения. Если в этот праздник жизни и пожалуют проблемы, то решатся они будут тоже легко и в удовольствие. Наиболее благоприятной эта неделя окажется для Дев, рожденных в начале сентября.ВесыВоспользуйтесь этой неделей для воплощения в жизнь вашей самой смелой мечты. Звезды будут благосклонны и укажут простейший путь к ее осуществлению. Удастся в этот период сентября и примерить на себя роль лидера. Возможно, это не всем понравится, но недоброжелателям придется смириться – вы исполняете жизненную миссию. Если вы родились в первой декаде октября – открывайте шире сердце для любви. Вас ждет загадочный роман. Тайные встречи, зашифрованные сообщения, секретные замыслы. Вполне возможно, что из этого получится что-то очень серьезное.СкорпионыНеделя будет насыщена суетой, переживаниями и проблемами, связанными с упрямством других людей и их нежеланием договариваться. Возможно, у вас появятся проблемы в общении с руководством. Начальство не захочет увидеть в ваших доводах зерно истины, либо же это будут старшие родственники, которые окажутся неспособными находить в важном семейном деле компромисс. А возможно, «попить крови» вам захочет кто-то из младших. В общем, покой на этой неделе вам будет только сниться.СтрельцыВ начале недели ваша бдительность будет крепко спать, что повысит риск быть обманутым. Вы окажетесь слишком доверчивы. Проверяйте любую информацию, даже если она приходит из проверенных источников и от надежных людей. С четверга ваша жизнь начнет новый виток. Судьбоносные события ворвутся в вашу жизнь и потребуют активности. Не спешите огрести против течения. Пока это лишнее. Всему свое время. Экономьте силы и ждите «знамения», которое укажет вам путь и задаст нужный темп.КозерогиНеделя принесет счастье большинству Козерогов. Декабрьским повезет в делах амурных, да так, что сами себе завидовать будут. Всплеск позитивных эмоций подарит прилив вдохновения творческим Козерогам, а нетворческие могут открыть у себя такой талант. Рожденным в середине знака тоже удастся вкусить счастья, но оно больше делового характера. Вы сможете найти прибыльную работу, либо организуете собственный бизнес. У тех, кто родился после 11 января наконец-то наступит «белая полоса». Ваши несчастья останутся в прошлом.ВодолеиНе вздумайте в начале недели решать серьезные имущественные вопросы, продавать или покупать недвижимость, землю, драгоценности. Особенно не рискуйте во вторник – «черный день» для любых важных предприятий. Ближе к выходным сможете развлечься на вечеринке или праздничном мероприятии, устроенном для вас друзьями. Отдохните как следует! В субботу и воскресенье на вас свалится сколько мелких дел, что они вам покажутся крупным апокалипсисом.РыбыНе стоит в эту неделю нагружать себя и морально, и физически. Ваши силы истощены, энергия на нуле, а желание только одно – отдохнуть. Предстоящая неделя как нельзя лучше для этого подходит. Возьмите отпуск, отгул, выходной или просто сбежите из привычной среды обитания. Отправляйтесь туда, где полный релакс и нега. Если такой возможности нет, смените хотя бы вид деятельности, переключитесь из монотонности на что-то яркое, и вы почувствуете, как жизнь возвращается в ваше тело и душу.

Источник: www.allwomens.ru/zen