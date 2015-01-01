Самые популярные союзы среди знаков зодиака

Такие пары могут быть как гармоничными, так и не очень. Звезды лишь дают возможность достичь идеала в отношениях, но результат не гарантируют. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся комбинации знаков Зодиака.Близнецы и ВодолейУ этих двоих столько общего, что они просто не могут пройти мимо друг друга. Хоть раз в жизни, но обязательно образуют гармоничную пару. Близнецов и Водолеев объединяет легкое отношение к жизни, природная любознательность, умение дружить. А еще эти представители стихии воздуха не любят сидеть на одном месте. Им нужны перемены, приключения, свобода действий. Оба знака не приемлют посягательства на личное пространство, уважают независимость человеческой личности. Их отношения трудно назвать страстными, однако сумасшедшими можно. Даже на расстоянии Близнецы и Водолей способны хранить друг другу духовную верность.Лев и ВесыСочетание огня и воздуха всегда вызывает интерес. Мощная энергетика Льва нуждается в правильном использовании, и умение Весов находить гармоничный баланс приходится кстати. Тщеславные покорители сердец становятся мягкими кошечками при встрече с идеалом. Весы действуют на Львов предельно благотворно, пробуждая в человеке самые творческие качества. Преображение огненного знака не остается незамеченным для окружающих. Знакомые люди сразу отмечают, как Львы блистают в обществе, уверенно ведут семейный корабль. Весы же получают надежного защитника, преданного почитателя и гениального любовника. Реальная жизнь этой пары мало чем отличается от счастливой сказки. Им действительно нужно быть друг с другом, чтобы максимально реализоваться. Поэтому встреча Льва и Весов - это лишь вопрос времени.Дева и ВодолейМногих удивляет это сочетание знаков. По всем астрологическим выкладкам они не обязаны быть вместе. Однако светлая аура Дев привлекает любопытных Водолеев. Они хотят прикоснуться к чему-то необычному, чистому. Девы же умело используют симпатию Водолеев, и включают на полную свое очарование. Рациональные стратеги предпринимают эффективные действия, чтобы окончательно покорить своих поклонников. Даже некоторая приземленность натуры не мешает им образовать союз с мечтательными Водолеями. Они притягиваются друг к другу, как два разных полюса.Козерог и СкорпионЕдва ли не самый сильный союз во всем Зодиаке. Популярным он становится у людей зрелого возраста, которые уже научились контролировать свои эмоции. В первую очередь, это касается страстного Скорпиона. Амбициозный представитель водной стихии может добиться всего на свете, если будет опираться на сильное плечо Козерога. Несмотря на то, что их брак обычно "по расчету", ребята крепко держатся за стабильные отношения.Овен и СтрелецЭтот яркий союз, наоборот, более популярен в молодости. Когда оба представителя огненной стихии жаждут приключений, радужных эмоций, дикой страсти. Деятельный Овен и благоразумный Стрелец способны свернуть любые горы в расцвете своих сил. Ребятам нравится находиться в обществе друг друга, помогать в достижении личных целей. Они всегда находят общий язык и энергию для поступательного движения.Рыбы и ТелецЧувственные ребята превосходно дополняют друг друга. Сочетание земной и водной стихии способствует укреплению их связи, синергии талантов обоих. Если Тельцы берут на себя материальный аспект отношений, то Рыбы отвечают за духовный. Также Тельцы в лице Рыб получают необходимую им гибкость, пластичность. А вот Рыбки обретают упорство, умение чувствовать твердь под ногами. Встреча знаков может произойти на любом этапе жизни, и упускать этот шанс не следует.Близнецы и ОвенБлизнецам нужна энергетическая поддержка и правильное целеполагание, чтобы чего-то добиться в жизни. Огненные Овны могут предоставить им неограниченный запас ресурсов. Если интеллект Овна хоть немного сопоставим с быстрым разумом Близнецов, то последние могут легко согласиться на ведущую роль своего партнера. Тем более, что страстность Овнов в постели неизменно вызывает у них восторг. Овны же приветствуют эксперименты представителей воздушной стихии, и способствуют их всестороннему развитию. Это социально активная пара, обожающая блистать на публике. Яркие и жизнерадостные - они становятся популярными в любом обществе.Дева и ТелецВ сочетании земных стихий преобладает элемент практичности. Оба партнера хорошо понимают сильные качества друг друга, рационально оценивают выгоды от союза. Они ищут не только преданность и надежность в паре, но и эмоциональную стабильность. Тельцов привлекает трудолюбие Девы, стремление знака к совершенству. Меркантильным Девам нравится умение Тельца зарабатывать деньги, а также тонкий вкус протеже Венеры. Поскольку чувства в паре усиливаются с годами, им желательно найти друг друга еще в молодости.Рак и РыбыУ Раков есть твердое представление о семейном счастье. Они нуждаются в чутком и доверчивом партнере. Поэтому наиболее интересный союз у них получается с чувствительными Рыбами. Популярность этой пары заключается в сходстве их характеров: оба отрицают давление, обладают ярко выраженной интуицией, умеют любить. Они с удовольствием занимаются бытовыми вопросами, бесконечно обустраивают и украшают свой дом. Затяжной период романтики у ребят также делает очевидной их психологическую совместимость.Весы и СтрелецПредставители воздушной стихии редко самостоятельно находят свой жизненный путь. Обычно им помогают в этом огненные ребята. Например, глубоко философский знак Стрелец способен умело направить Весов в правильную степь, раскрыть их сильные стороны. Деятельный знак доминирует в этой паре, однако делает это без лишней прыти. Весы же благодарно принимают покровительство более мощного знака, и стремительно развиваются. Неординарные ребята дарят Стрельцам умопомрачительный секс, реализуют все их любовные фантазии. Такой союз пользуется популярностью в лучшие годы жизни каждого из них. Когда случается их встреча - разлучить ребят уже невозможно.

Источник: www.allwomens.ru/zen