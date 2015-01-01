Милана Кержакова испугала прощанием в Instagram

Третий месяц Милана Кержакова находится в реабилитационном центре на Самуи, куда отправилась по настоянию мужа и рекомендации сердобольной подруги семьи Яны Рудковской. Всё это время девушка ни разу не видела маленького сына, который сейчас живёт с Александром Кержаковым.instagram.com/a.kerzhakov11Милана сейчас редко выходит в Instagram, но даже эти её появления в соцсетях сопровождаются «правильными» рассуждениями, и никогда больше не касаются скандала с мужем. Похоже, Милана сдалась и больше не пытается бороться за своего ребёнка.instagram.com/milana_kerzhakovaПодписчики, которые внимательно отслеживают последние новости о жизни Миланы Кержаковой, уверены, что девушку держат против воли в Таиланде, шантажируя её маленьким сыном.instagram.com/milana_kerzhakovaМилана Кержакова задумалась о смертиФолловеры Миланы Кержаковой очень переживают за неё, ведь после смерти влиятельного отца она осталась одна со своим горем — рядом не оказалось ни подруг, ни матери, которая полностью занята собой. Не удивительно, что в изоляции от семьи и сына молодую женщину посещают тяжёлые мысли.Вчера в микроблоге Миланы появился многозначительный пост, который напугал подписчиков. Под чёрно-белой фотографией девушки появились строки из популярной песни Басты «Сансара»:Когда меня не станет,я буду петь голосами моих детей...Таков закон сансары - круговорот людейinstagram.com/milana_kerzhakovaВозможно, Милана Кержакова написала эти строки, вспоминая своего маленького сына, однако многие фолловеры посчитали, что эти слова больше похожи на прощание. Подписчики заволновались, заподозрив неладное. Милану просят успокоиться и взять себя в руки:instagram.com/milana_kerzhakovaПосле того как в Инстаграм Кержаковой начались бурные обсуждения её семьи, мужа, которые забрал ребёнка, матери, которая находится далеко и не поддерживает дочь, Милана отключила комментарии.Отметим, что за день до тревожного поста Миланы в Инстаграм Александра Кержакова появилось новое фото, на котором футболист позирует с сыновьями. Интернет-пользователи под снимком оставили немало осуждающих комментариев в адрес спортсмена:marina.sankt_piter У всех глазки грустные, дети при живых матерей сироты katya.roll Вообще Кержаков ты мудак! Отобрал у всех баб детей и постишь нам тут свои зубы!! У нормального и любящего мужчины женщина никогда не станет принимать наркоту! maksimpanteleev88 Отобрал детей -и алименты платить не надо.Дельно придумано.instagram.com/a.kerzhakov11Яна Рудковская намекнула на неадекватность Миланы КержаковойЯна Рудковская разместила у себя в Instagram большой пост, в котором обвинила Милану Кержакову в том, что та на протяжении 4,5 месяцев лечилась в наркологической клинике. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen