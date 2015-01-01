Гид по английской клетке: 4 вида стильного принта сезона

Клетка – регулярный тренд каждого сезона. Разновидности этого принта позволяют дизайнерам не повторятся из года в год. И сейчас они сделали акцент на 4 вида клетки.Главные тенденцииНельзя клетку назвать скучным принтом. Её многообразие форм и расцветов позволяют подобрать наряд не только для офиса, но и повседневного выхода. Осенью не стали брать за основу сухую классику в виде стандартного брючного костюма в английском стиле, сейчас модным стало все клетчатое – от нижнего белья до сумки.BurberryРикардо Тиши кардинально сменил логотип Burberry, но вряд ли он откажется от старой доброй клетки, которая стала классикой. И для модного сочетания лучше выбрать не светлый вариант, а более сложный узор с новыми оттенками, допустим, с тем же розовым.Яркие цветаКлетка каждый сезон в моде, и чтобы не сильно наскучить девушкам, можно разнообразить гардероб веселыми оттенками – синим, желтым, красным и розовым. Самые смелые модницы могут брать за основу неоновые расцветки, которые сейчас в тренде с легкой подачи знаменитой звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее рэппера мужа Канье Уэста.Броская и большая клеткаЭтот принт изначально выбирали для образов в кэужал-стиле. Но тренды меняются, теперь клетка отлично сочетается и с офисным стилем, и с ботфортами.Клетка в квадратеГеометрическому принту стало скучно располагаться просто на одном наряде. Теперь его потянуло на аксессуары, сумки, пальто, туфли и шарфы. С легкой подачи дизайнеров, рисунок за обычные рамки костюма переметнулся на прочие вещи, став трендом.

Источник: www.allwomens.ru/zen