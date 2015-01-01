Таня Терёшина оголила грудь, чтобы привлечь внимание к своей свадьбе, фото

Ох уж эти сбитые лётчики шоу-бизнеса! Позабытые звёзды всеми силами стремятся возглавить последние новости, появляясь в скандальных телешоу, заводя фиктивные романы, монетизируя свои разводы и обнажаясь в соцсетях. Последний способ оказался наиболее лёгким и самым верным, чтобы напомнить о себе. Мало кто знает, кто такая Таня Терёшина. Те, кто ходил на дискотеки лет двадцать назад, возможно, вспомнят, что это одна из солисток некогда популярной группы «Wi-Fi» (той, где пел Митя Фомин).instagram.com/tanya_tereshinaСольная карьера певицы не заладилась, поэтому артистка активно ведёт блог в соцсетях, где делится подробностями личной жизни.instagram.com/tanya_tereshinaНа днях 38-летняя Таня Терёшина снова вышла замуж. Причём жених на 16 лет младше певицы. Свадебному торжеству предшествовал громкий скандал: будущий муж за несколько дней до свадьбы весело проводил время с другой девушкой, о чём гудел весь интернет. Тем не менее Терёшина, находящаяся на последних месяцах беременности, простила «гуляку».instagram.com/tanya_tereshina«Голое» свадебное платье Татьяны Терёшиной высмеяли в СетиВ своём Инстаграм Татьяна Терёшина незадолго до свадьбы сообщила, что у неё будет сразу несколько нарядов. Никто даже не подозревал, что одно из свадебных платьев звезды окажется столь вызывающим. Для торжественной церемонии Терёшина выбрала платье, которое практически полностью обнажило её грудь:instagram.com/tanya_tereshinaФотографии «голого» платья беременной Терёшиной вызвали шок у пользователей интернета.instagram.com/admin_anshlakКомментаторы высмеяли неприличный наряд невесты:cherkesova_mary_ В таком платье и рядом отец...это фиаско, братан natalia_lebedeva_92 Испанский стыд! Беременна же? Живот и резко сиськи !! tuyns Что этоооооооо, боже какой позор😱😱😱😱 irinanemcova Пипец платье... Это пипец alla_v.a Интересно, при отце не стыдно в таком платье? Всегда жалко родителей и стыдно за таких детей sbaemood Мне вот просто интересно, как ей могла в голову прийти идея такого свадебного платья? Такая чесала луковку и вот: а не напялить ли мне вместо нормально верха пушистую седушку от унитаза?instagram.com/anchuta21Если кто-то и сгорел бы от стыда после такого провального выхода на собственной свадьбе, то это не Терёшина. Певица прокомментировала свой непристойный наряд тем, что хотела спровоцировать обсуждения в сети:…у меня были разные: скромные, милые, стильный комбез, но платье это было перчинкой )). Спасибо за смелое решение))) Я очень хотела, чтоб все обсуждали)))).При этом комментарии под фото в скандальном платье в своём Инстаграм Таня Терёшина закрыла… Впрочем, цель достигнута — свадьбу Терёшиной бурно обсуждают в Сети.После измены жениха Таня Терёшина сообщила о выкидышеПоклонники предостерегают артистку, что молодой человек, предавший один раз, в будущем предаст снова. Однако Терёшина считает, что Олег, который младше звезды на 16 лет, не изменял ей, а был подло подставлен. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen