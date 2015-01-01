Под этими знаками зодиака больше всего мужчин-подлецов

Распознать настоящего подлеца в самом начале отношений очень трудно. Такой мужчина искусно маскирует дурные качества за показной душевностью и обаянием. Лишь по прошествии времени становится понятным истинное обличие негодяя, но жертва его лжи успевает влюбиться в придуманный образ и страдает из-за неизбежного разрыва. Астрологи предупреждают чувствительных дам об опасности сближения с некоторыми представителями Зодиакального круга. Существует даже своеобразный антирейтинг, который поможет помочь вам в выборе избранника.Эти мужчины разобьют вам сердце1 место – ВодолейПеред его очарованием трудно устоять, но не ждите, что роман с ним будут развиваться по традиционному сценарию. Самые частые упреки в сторону мужчины-Водолея звучат так: бездушный, бесчувственный, сухарь, эгоист. Он действительно держится отстраненно даже в близких отношениях. Для чувствительных натур связь с ним превращается в настоящую пытку. Свободолюбивый Водолей может исчезать и появляться, когда сам посчитает нужным, никогда не проникнется чужими переживаниями. С одной стороны, он никого не удерживает рядом с собой, а с другой – дает ложные надежды на счастливое совместное будущее.2 место – БлизнецыМужчина-Близнецы – классический подлец, который просто пользуется своим обаянием. Его интерес к определенной женщине быстро появляется и так же быстро исчезает. Сегодня он может испытывать к вам страсть, а уже завтра думать, как от вас избавиться. Активно пользуется тем, что представительницы прекрасного пола «любят ушами», обещает им золотые горы и в красках расписывает свои дальнейшие планы. Близнецы умеют быть очень убедительными, и им хочется верить. Проблема заключается в том, что слова часто расходятся с делом. Но если вы попытаетесь им что-то предъявить, то в итоге сами окажетесь в слабой позиции. Эти мужчины мастерски умеют внушать чувство вины своим оппонентам.3 место – ОвенБронза в этой рейтинге достается неуемным Овнам. Типичный представитель этого знака – убежденный сексист и самовлюбленный эгоист. Он может безжалостно растоптать чужие чувства и даже слова не станет подбирать, чтобы хоть как-то смягчить ситуацию. Безусловно, женщин привлекает его мужественность, но лишь единицам удается заставить его влюбиться. Остальных он воспринимает просто как объекты для приятного времяпровождения. Овну бесполезно рассказывать о своих эмоциях, ведь ваше пылкое признание он выслушает с равнодушным видом, а затем пойдет заниматься своими делами.4 место – РыбыМужчина-Рыбы страшен своей неопределенностью и безответственностью по отношению к женщине, испытывающей к нему сильные чувства. Никогда не знаешь, что у него в голове, о чем он думает, как поступит в следующий момент. Несмотря на то, что представитель этого знака часто предстает в образе романтика, он может вести себя как настоящий мерзавец. Его обещаниям нельзя верить, а все слова нужно делить надвое.5 место – СтрелецЗамыкает эту пятерку мужчина-Стрелец, чей знак Зодиака даже рифмуется со словом «подлец». Его легкомыслие порой поражает, но лояльное отношение к своим собственным неблаговидным поступкам приводит женщин в состояние бешенства. Поговорка «поматросил и бросил» очень точно описывает его модель поведение с противоположным полом. При этом Стрелец абсолютно не заморачивается над тем, что кому-то он может причинить душевную боль. Его не трогают ни слезы, ни трогательные признания, ни сантименты.

Источник: www.allwomens.ru/zen