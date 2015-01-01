Как сделать идеальные брови: Советы голливудского визажиста Келли Бэйкер

Броу-арт показал, что эффектно прорисованные брови – большая часть красивого аутфита. Как должны выглядеть брови по-голливудски, расскажет визажист с пятнадцатилетним стажем Kelley Baker (Келли Бэйкер).Светлый консилерСделайте взгляд более выразительным вместе со светлым консилером либо корректором. Келли используется всегда светлый карандаш. Такой выбор не только делает брови густыми, но и взгляд делается открытым, как будто отдохнувшим.ХайлайтерДостаточно добавить блеска под бровь, чтобы немного приподнять ее визуально, что сделает взгляд более свежим. Если использовать средство над бровью, то впечатление будет обратным. Так что для верхнего контура нужно брать матовый корректор.КарандашПравильные брови на тон темнее цвета волос. Карандаш стоит брать на тон светлее, когда стоит скрыть огрехи бровиста. Этот лайфхак позволяет решить вопрос со слишком темными бровями. Интересно, что после растушевки брови станут идеально сочетаться с оттенком прически.Проводите карандашом только на верхнем контуре брови. И нижний тогда никуда не спрячется. Консилера или корректора под нижней дугой хватит для придания формы.ГельКелли использует цветные гели-фиксаторы для светлых бровей, дабы заполнить пробелы, а вот для толстых или темных – прозрачные средства. Иначе цвет бровей будет слишком насыщенным.Особенности броу-макияжаВажно изменять силу давления на карандаш, с учетом зоны брови. Ближе к переносице он будет слабым, а вот хвостик необходимо прорисовать в полную силу. Не нужно бояться заполнять участок вертикальными штрихами, так как вырисовывая новые волоски, мейк-ап становится более естественным.

Источник: www.allwomens.ru/zen