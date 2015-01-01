Опять провокация? Интернет-пользователи подозревают, что новость о беременности Собчак — фейк

Количество беременностей Ксении Собчак за последние пять лет не поддаётся учёту. Едва ли не раз в два месяца внимательные фолловеры обнаруживают явные признаки предстоящего пополнения в звёздном семействе, однако вскоре выясняется, что предположения о беременности Ксении Анатольевны оказались ложными.instagram.com/xenia_sobchakСегодня для многих стал неожиданностью комментарий администратора Ксении Собчак, подтвердившего, что телезвезда ждёт второго ребёнка. Кто-то поверил и поспешил в Инстаграм Собчак, поздравить её с беременностью, а кто-то придирчиво изучал фотографии последних недель…instagram.com/xenia_sobchakПоведение Ксении Собчак не характерно для беременной женщиныКак известно, свою первую беременность Ксения скрывала буквально до последних месяцев, поэтому вызывает сомнение внезапное решение теледивы предать огласке вторую беременность.Ну а фотографии в блоге звезды ещё больше удивляют. Если Ксения находится на первых месяцах беременности, то ей не рекомендованы некоторые спортивные упражнения.instagram.com/xenia_sobchakОднако экс-ведущая «Дома-2» регулярно пропадает в спортзале и выполняет упражнения йоги, дающие нагрузку на пресс. Подобные тренировки могут быть опасны в первом триместре беременности.instagram.com/xenia_sobchakНе логичным кажется и тот факт, что заявив через директора о своём интересном положении, Ксения Собчак не подняла эту тему в Инстаграм.instagram.com/xenia_sobchakЗная любовь Ксении к различным провокациям, пользователи Сети допускают, что последние новости о второй беременности Собчак вполне могут быть фейком.После измены жениха Таня Терёшина сообщила о выкидышеПоклонники предостерегают артистку, что молодой человек, предавший один раз, в будущем предаст снова. Однако Терёшина считает, что Олег, который младше звезды на 16 лет, не изменял ей, а был подло подставлен. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen