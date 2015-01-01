Опять провокация? Интернет-пользователи подозревают, что новость о беременности Собчак — фейк
Количество беременностей Ксении Собчак за последние пять лет не поддаётся учёту. Едва ли не раз в два месяца внимательные фолловеры обнаруживают явные признаки предстоящего пополнения в звёздном семействе, однако вскоре выясняется, что предположения о беременности Ксении Анатольевны оказались ложными.
instagram.com/xenia_sobchak
Сегодня для многих стал неожиданностью комментарий администратора Ксении Собчак, подтвердившего, что телезвезда ждёт второго ребёнка. Кто-то поверил и поспешил в Инстаграм Собчак, поздравить её с беременностью, а кто-то придирчиво изучал фотографии последних недель…
instagram.com/xenia_sobchak
Поведение Ксении Собчак не характерно для беременной женщины
Как известно, свою первую беременность Ксения скрывала буквально до последних месяцев, поэтому вызывает сомнение внезапное решение теледивы предать огласке вторую беременность.
Ну а фотографии в блоге звезды ещё больше удивляют. Если Ксения находится на первых месяцах беременности, то ей не рекомендованы некоторые спортивные упражнения.
instagram.com/xenia_sobchak
Однако экс-ведущая «Дома-2» регулярно пропадает в спортзале и выполняет упражнения йоги, дающие нагрузку на пресс. Подобные тренировки могут быть опасны в первом триместре беременности.
instagram.com/xenia_sobchak
Не логичным кажется и тот факт, что заявив через директора о своём интересном положении, Ксения Собчак не подняла эту тему в Инстаграм.
instagram.com/xenia_sobchak
Зная любовь Ксении к различным провокациям, пользователи Сети допускают, что последние новости о второй беременности Собчак вполне могут быть фейком.
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Источник: www.allwomens.ru/zen