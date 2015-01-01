Молитва, которая помогает всем и всегда

Церковь учит, что о Боге нужно помнить всегда и благодарить его за каждый прожитый день. Но чаще всего среднестатистический человек вспоминает о вере только тогда, когда у него в жизни наступает черная полоса. Ведь принято считать, что Господь милостив и помогает даже тем, кто иногда отступает от законов Божьих. И действительно, с молитвой легче пережить трудные времена. Обращение к святым дарует спокойствие, умиротворение и направляет на пусть истинный. Есть также несколько канонических текстов, способных помощь в любой беде. Они обладают огромной силой и пригодятся всем, кто сейчас находится в непростой ситуации.Чудотворные молитвы, помогающие всем и всегдаМолитва «Отче наш»Этот текст наизусть знают даже те, кто ходит в церковь только по большим церковным праздникам. Он простой, легко запоминается, но это не уменьшает его значимости. Человек, который его произносит, ощущает защиту и незримую помощь, ведь в этих сакральных словах заключена огромная сила.Осознание поддержки свыше приходит уже в процессе чтения молитвы. Еще вы еще не успели ее выучить, обязательно выделите на это время.Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь.Молитва животворящему КрестуЕще одно обращение к Господу, которое можно применять даже в самой критической ситуации. Оно спасет от всех бед, если в сердце человека живет искренняя вера и любовь к Богу. В тексте есть и слова благодарности, и просьба защитить от напастей, и прославление Спасителя. Эту сильнейшую молитву читайте с любое время и в любых условиях. Даже не сомневайтесь, вы всегда будете услышаны.Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Крест Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О Пречестный и Животворящий Крест Господень! Помогай ми со Святой Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.Молитва Ангелу-ХранителюЧто бы ни случилось, вы можете воззвать к своему Ангелу-Хранителю. Незримый заступник не покидает своего подопечного ни на минуту, оберегая его от несчастий. Ему можно молиться ежедневно и обращаться за поддержкой, когда на душе плохо. Святой убережет вас, подарит надежду и защитит в случае необходимости. Существует множество специальных текстов, направленных на укрепление связи с Ангелом-Хранителем, например, о благополучии и прекращении череды неудач. Читать его можно каждый день утром и вечером.Осеняя себя крестным святым знамением, обращаюсь я в молитве усердной к тебе, ангеле Христов, хранитель моея души и тела. Иже ведаешь делами моими, направляешь меня, посылаешь мне счастливый случай, та не оставь и в миг неудач моих. Прости мои прегрешения, поелику погреших против веры. Защити, святый, от невезения. Пусть неудачи обходят стороной раба Божия (имя), пусть во всех делах моих вершится воля Господа, Человеколюбче, и никогда не пострадаю я от невезения и нищеты. О сем молю тебя, благодетель. Аминь.

Источник: www.allwomens.ru/zen