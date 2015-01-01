На cafe-pominki.ru выбрать кафе для поминок
Похороны близкого человека – всегда сложный период в жизни. Важно приложить максимум усилий, чтобы последний его путь был красивым и организован согласно традициям. Поминки - важная часть похорон любого человека. Важно разобраться, что они собой представляют и как правильно их организовать.
Когда проводят поминки
Они должны состояться сразу после похорон человека, потом на девятый, сороковой день и на годовщину. Это связано с тем, что первые 9 дней душа умершего находится в райских кущах, потом отправляется на небо. На трапезу во все эти дни должны прийти близкие люди, верные друзья и коллеги. Они будут воспоминать все хорошее об усопшем, выражать слова соболезнования.
Как организовать поминальную трапезу
Православная вера ассоциируется с различными обрядами. К ним относят и поминальную трапезу. Перед ней должна пройти панихида либо прочтены специальные молитвы. Потом людей приглашают за стол. Поминальная трапеза предусматривает специальную сервировку стола, использование подобранного меню. Обычно в кафе известны тонкости приготовления таких блюд.
На cafe-pominki.ru можно заказать организацию поминок в Московской области. На сайте посетители смогут подобрать кафе, где имеется зал для нужного количества людей. Для поминальной трапезы подберут соответствующее меню. Принято на стол подавать кутью, борщ или щи, блины, колбасные и овощные нарезки, кисель, рыбу и другие блюда. Все будет вкусно приготовлено, что позволит накормить всех посетителей. Когда поминки будут завершены, всем раздают печенье, конфеты.
На ресурсе cafe-pominki.ru можно подобрать ближайшее кафе. В нем собраны лучшие заведения, где созданы все условия для организации достойных поминок. За столом будет соблюдаться поминальный этикет. В зале будет отсутствовать музыка, посторонние шумы. Все, кто пришли в кафе, смогут выразить теплые слова об умершем человеке. За столом нужно оставить одно свободное место. Это требуют православные обычаи.
В выбранном кафе будет предоставлено достаточное количеством места, чтобы согласно правилам рассадить людей. Гостей рассаживают определенным образом согласно принципов родства.
Православные поминки – сложный ритуал, во время которого почитают память человека. Можно подобрать ресторан или кафе, где будут учтены все пожелания. На сайте cafe-pominki.ru указаны не только заведения, но и меню поминального обеда. Можно будет уточнить стоимость заказа с учетом предполагаемого количества людей.