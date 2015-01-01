Знаки зодиака, для кого из вас октябрь 2018 будет денежным?

Тельцы, не бойтесь рисковатьОктябрь сулит Тельцам успех в финансовых делах. Самой благоприятной станет первая неделя, когда участие в авантюрах может принести крупную прибыль. Середину месяца рекомендуется посвятить поиску вариантов для инвестирования денежных средств. Решения, принятые в этот период, поспособствуют увеличению дохода в ближайшей перспективе.Скорпионы, не упускайте свой шансСкорпионов ждет отличный в плане улучшения материального положения месяц. На легкие деньги рассчитывать не стоит, зато появится возможность приумножить то, что уже есть. В октябре представители этого знака смогут сделать очень удачные инвестиции, которые оправдают себя уже в этом году. Благоприятная обстановка на рабочем месте располагает для разговора с начальством о повышении заработной платы.Весы, следите за бюджетомВ октябре деньги будут приходить к Весам совершенно из разных источников. В такой ситуации им нужно постараться не потратить все сразу. Звезды призывают сдерживать себя от покупок и заняться накопительством. Во второй половине месяца повышается вероятность получения премии. Крупные суммы ожидаются после 20 числа.Водолеи, все зависит от васСередина осени благоприятствует открытию и развитию собственного дела. Водолеи, которые решатся запустить собственный проект, имеют все шансы стабильно получать хорошую прибыль. Что касается основного дохода, то его величина пока не изменится, поэтому все силы нужно бросить на свое развитие в наиболее перспективной области.Овны, контролируйте расходыВ целом октябрь 2018 будет для Овнов денежным месяцем. Средства поступят небольшими частями, но в итоге сумма наберется приличная. Гороскоп рекомендует ограничить траты на протяжении всего периода. Лучше потратить накопленную сумму в самых последних числах и сделать одно крупное приобретение.Козероги, платите долги вовремяКозерогам не грозит кризис, их финансовое положение довольно устойчивое. Вот и в середине осени ожидаемые выплаты будут приходить вовремя. Ложкой дегтя станут долги и просроченные платежи, если таковые имелись. Может сложиться так, что все заработанное за месяц уйдет на оплату займов и штрафов.Рыбы и Раки, ищите подработкуДля представителей этих знаков Зодиака станет очевидным, что с нынешним уровнем жизни они мало что могут себе позволить в ближайшее время. Но унывать не стоит, ведь октябрь благоприятствует поиску новых источников дохода. Одним подвернется более перспективная работа, а другие откроют для себя фриланс. Творческие Рыбы и Раки найдут способ монетзировать свое увлечение.Близнецы и Львы, сохраняйте спокойствиеПервая половина октября покажется Близнецам неудачной. Постоянно будут требоваться деньги на бытовые и хозяйственные нужды, возможны ремонтные работы. Одновременно работодатель с большой вероятностью задержит заработную плату. Но во второй половине месяца ситуация резко улучшится. Близнецам даже удастся отложить лишнее в копилку.Львов ждет примерно такой же противоречивый период. Разница лишь в том, что у них будут удачными первые две недели, а в остальное время вероятны материальные убытки.Девы и Стрельцы, приготовьтесь к режиму экономииДевам и Стрельцам придется потуже затянуть пояса на какое-то время. Их ждет напряженная финансовая ситуация. В случае Дев возрастут расходы на личные нужды. Приобретения могут быть приятными или вынужденными, но крупные траты неизбежны. Стрельцы рискуют ввязаться в сомнительную авантюру и потерять значительную часть своего капитала. Им звезды советуют тщательнее следить за денежными потоками.

Источник: www.allwomens.ru/zen