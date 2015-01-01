Банкротство и его особенности
Далеко не каждый бизнес и не каждая компания с течением времени процветает и приносит прибыль. Именно поэтому закрытие частной компании ввиду банкротства не только является довольно частой процедурой, но и позволяет провести ликвидацию учреждения с минимальными проблемами.
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О том, почему следует в этом вопросе довериться профессионалам Регфирм, а также о правильном оформлении банкротства фирмы пойдет речь далее. Только профессиональный подход к делу и проведение процедуры в соответствии с нормами закона, позволят добиться успеха в любой ситуации.
Почему стоит выбрать специалиста в области банкротства, при закрытии компании
Многие предприниматели, потерпевшие фиаско на рынке товаров, работ и услуг, принимают единственное правильное решение в данной ситуации – ликвидировать учреждение, после объявления о банкротстве.
На самом деле, провести процедуру банкротства и закрыть учреждение в рамках действующего законодательства нелегко и лучше, если специалисты Регфирм с солидным опытом работы будут решать вопросы о:
1) Объявлении банкротства;
2) Закрытии компании;
3) Закрытии счетов фирмы;
4) Оформлении налоговых и иных отчетов;
5) Расплате с имеющимися долгами и так далее.
Только богатый опыт и профессионализм mskregfm позволят провести процедуру банкротства быстро и без лишних проблем. Если же доверить этот важный процесс дилетантам, то можно не только получить массу проблем в ближайшем будущем, но и потерять возможность закрытия компании ввиду банкротства.
Что нужно знать при оформлении банкротства и оплате долгов
Заявляя о банкротстве и желая закрыть полностью или частично компанию (филиал), важно понимать – обратного пути нет и с момента подписания соответствующих документов, компания прекратит свое существование. Вместе с тем, при банкротстве, несмотря на наличие множества смягчающих факторов в рамках закона, касающихся уплаты налоговых пошлин и долгов компаньонам, уплатить обязательные суммы все же придется.
Кроме того, при наличии судебных тяжб в компании, говорить о возможности легкого банкротства нельзя – только грамотные специалисты, такие как юрист, бухгалтер и налоговый инспектор, работая в совокупности, смогут решить вопрос быстро и без лишних затрат.