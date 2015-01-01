Что лучше домашний или магазинный хлеб: состав и преимущества домашнего хлеба
Вкус хлеба, который продавался в магазинах во времена СССР, люди, заставшие и помнящие те времена, нередко вспоминают с грустной ностальгией – черный хлеб обладал приятной кислинкой, белый хлеб был тающим и сладковатым. Разумеется, у хлебной выпечки того времени были недостатки – белый хлеб мог оказаться слишком пышным и сладким, и потому плохо подходящим к супам и вторым блюдам, черный хлеб мог быть непропеченным. Однако нужно заметить, что хлеб того времени при всех возможных недостатках был натуральным и потому-то люди вспоминают его вкус до сих пор. Современные хлебобулочные изделия не отличаются натуральностью состава, да и вкус оставляет желать лучшего, потому-то современные хозяйки активно задействуют на своих кухнях хлебопечки и выпекают хлеб домашний. Чем домашний хлеб лучше магазинного – с этим вопросом будем разбираться обстоятельно и подробно.
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Состав магазинного хлеба – лучший довод в пользу домашней выпечки
Для начала заметим, что муку для выпечки магазинного хлеба используют достаточно низкого качества – заводы покупают продукт не по показателю качества, а по выгодной цене. Вот и получается, что ГОСТы не соблюдаются и хлеб получается безвкусным, разваливающимся и быстро портящимся.
Современные производители хлеба вообще не ориентированы на качество. В производстве хлеба их интересует не вкус продукта и его качественные характеристики, а количество выпускаемой продукции и прибыль от продаж. А потому производители стараются затратить меньше продуктов на выпечку, но при этом получить большее количество готового продукта. Какими методами может быть достигнута подобная цель? Приведем простые примеры. В тесто при замесе добавляется большее количество воды и меньшее муки. Потому-то и вкус у современного магазинного хлеба никакой.
Внешне современные хлебобулочные изделия кажутся воздушными и пышными. Но этот эффект достигается не правильным замесом и выдержкой теста, а тем, что в тесто добавляются специальные добавки, которые помогают ему быстро подниматься и придают выпечке пышность. Данные добавки имеют синтетический состав и вредны для здоровья человека. Если хлеб, выпеченный с добавками оставить полежать 2-3 дня, то он обрастет плесенью неестественного цвета — сиреневой, черной или розовой.
Может быть, стоит перестать покупать хлеб заводской и перейти на выпечку, которая изготавливается прямо в гипермаркете? С виду этот хлеб свежий, пышный, а уж от его аромата начинают течь слюнки… Но и в таком хлебе хорошего мало, потому что в гипермаркетах выпекают замороженный хлеб. Эти полуфабрикаты могут долго храниться в морозилках, а потому о свежести данного продукта даже речи быть не может. Кроме того, в составе замороженного хлеба однозначно присутствуют консерванты, ароматизаторы, красители и улучшители вкуса – вещества, которые нежелательны в меню человека.
Таков краткий список минусов магазинной выпечки. Если начать изучать детально состав заводского и магазинного хлеба — список минусов существенно возрастет. Перейдем к хлебу домашнему и узнаем, какими достоинствами обладает хлеб, выпеченный в домашних условиях.
Достоинства выпечки домашнего хлеба
Изготавливая домашний хлеб, вы будете точно знать, что употребляете в пищу продукт натуральный, приготовленный из свежих ингредиентов. Кроме того, домашняя выпечка выходит дешевле постоянного приобретения магазинного продукта.
Выпекать домашний хлеб — просто и для этого процесса необязательно приобретать дорогущую хлебопечку. Печь хлеб можно в сковороде или обычной форме для тортов.
Домашний хлеб обладает неповторимым ароматом, свежестью, он не только вкусный, но и благодаря натуральным продуктам в составе — полезный!