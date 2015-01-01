Оптовые поставки детской одежды: преимущества сотрудничества с профессионалами

Детские шапочки защищают малыша от непогоды и становятся частью его образа. Задача родителей – выбрать одновременно качественное и стильное изделие. Самый простой способ – обратиться в специализированную компанию. Здесь предложат головные уборы, разнофасонную школьную форму, шарфы, перчатки, колготки и так далее. Юридическое лицо сотрудничает с поставщиками, продукция которых успешно прошла сертификацию. Наличие сопроводительных документов – обязательное условие.

Комплексный подход приносит результаты

Пожелания заказчика – основа работы компании. С каждым клиентом менеджеры найдут общий язык в плане соотношения цены и качества продукции. Вне зависимости от размера заказанной партии, клиент не сможет не заметить преимущества профессионального подхода:



отсутствие посредников в цепи поставок;



оперативное выполнение заказа;



в продаже детская одежда, сшитая из гипоаллергенных тканей;



гибкая ценовая политика;



в списке поставщиков компании с безупречной репутацией.

В список постоянных покупателей входят крупные и не очень фирмы, которые занимаются продажей детской одежды. В каталоге продавца babycaps.ru представлены различные фасоны, размеры и цвета шапок. Магазины получают возможность обновить предлагаемый ассортимент без значительных капиталовложений.

Детская одежда для всех сезонов

Качественные головные уборы, шарфики и другая одежда необходима зимой и летом. Компания следит за регулярностью обновлению ассортиментного перечня. Новые и постоянные покупатели получают возможность всегда быть в курсе актуальных модных тенденций. Менеджеры компании подберут модели, опираясь на портрет среднестатистического покупателя. Консервативные и более смелые модели порадуют качеством и ценой. Сегодня в список поставщика входят следующие компании:



Grans;



Wola;



Marik;



Rewon;



Agbo и так далее.

С каждой заключен договор на прямые поставки. То, что вчера было новинкой, сегодня представлено в каталоге магазина. Ознакомиться с условиями сотрудничества можно на сайте компании. Если стоимость заказа превышает отметку в 20 тысяч рублей, то клиент вправе рассчитывать на бесплатную доставку. Отправку заказа магазин производит только после 100% предоплаты в течение 1-2 дней. Скорость зависит от времени поступления изделий на склад компании. Способ доставки клиенту заказа оговаривается на этапе согласования деталей.