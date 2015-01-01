Оптовые поставки детской одежды: преимущества сотрудничества с профессионалами
Детские шапочки защищают малыша от непогоды и становятся частью его образа. Задача родителей – выбрать одновременно качественное и стильное изделие. Самый простой способ – обратиться в специализированную компанию. Здесь предложат головные уборы, разнофасонную школьную форму, шарфы, перчатки, колготки и так далее. Юридическое лицо сотрудничает с поставщиками, продукция которых успешно прошла сертификацию. Наличие сопроводительных документов – обязательное условие.
Комплексный подход приносит результаты
Пожелания заказчика – основа работы компании. С каждым клиентом менеджеры найдут общий язык в плане соотношения цены и качества продукции. Вне зависимости от размера заказанной партии, клиент не сможет не заметить преимущества профессионального подхода:
- отсутствие посредников в цепи поставок;
- оперативное выполнение заказа;
- в продаже детская одежда, сшитая из гипоаллергенных тканей;
- гибкая ценовая политика;
- в списке поставщиков компании с безупречной репутацией.
В список постоянных покупателей входят крупные и не очень фирмы, которые занимаются продажей детской одежды. В каталоге продавца babycaps.ru представлены различные фасоны, размеры и цвета шапок. Магазины получают возможность обновить предлагаемый ассортимент без значительных капиталовложений.
Детская одежда для всех сезонов
Качественные головные уборы, шарфики и другая одежда необходима зимой и летом. Компания следит за регулярностью обновлению ассортиментного перечня. Новые и постоянные покупатели получают возможность всегда быть в курсе актуальных модных тенденций. Менеджеры компании подберут модели, опираясь на портрет среднестатистического покупателя. Консервативные и более смелые модели порадуют качеством и ценой. Сегодня в список поставщика входят следующие компании:
- Grans;
- Wola;
- Marik;
- Rewon;
- Agbo и так далее.
С каждой заключен договор на прямые поставки. То, что вчера было новинкой, сегодня представлено в каталоге магазина. Ознакомиться с условиями сотрудничества можно на сайте компании. Если стоимость заказа превышает отметку в 20 тысяч рублей, то клиент вправе рассчитывать на бесплатную доставку. Отправку заказа магазин производит только после 100% предоплаты в течение 1-2 дней. Скорость зависит от времени поступления изделий на склад компании. Способ доставки клиенту заказа оговаривается на этапе согласования деталей.