Хозяйственные товары: оптовые закупки и практические рекомендации

Поставщик предлагает выгодные условия для физических и юридических лиц. Размер заказа значения не имеет. С каждым клиентом заключают взаимовыгодный договор. В пределах столицы и МО заказы выполняют строго в рамках тех сроков, которые прописаны в договоре. Продавец обладает собственной производственной базой, поэтому стоимость конечного продукта остается на привлекательном уровне. Менеджер формирует техническое задание, в котором учтены пожелания клиента относительно габаритов, цвета и других деталей. При необходимости на хозяйственные товары наносят фирменную атрибутику покупателя.

Экологическая безопасность и долговечность изделий

Выпускаемая продукция получили сертификаты соответствия. Губки и мочалки имеют приятную на ощупь структуру, которая даже после нескольких лет эксплуатации не потеряет внешний вид. При разработке каждого материала принималась во внимание конечная цель его использования. К примеру, автомобильные губки обеспечивают удаление большей части загрязнителя после одного прохода. Вероятность поцарапать машину сведена к нулю. Гигиенические губки, которые используют взрослые и дети, не вызывают аллергическую реакцию. Производитель gubki.ru обладает документальным подтверждением факта.

Широкий ассортимент инновационной продукции

Клиенты могут приобрести мочалки, изготовленные на основе натуральных материалов. Сегодня направление остается уникальным. Не многие разработчики готовы работать с безопасными материалами:



сизаль – удаляет омертвевшие участки кожи на локтях и пятках;



люфа – обладает омолаживающим эффектом;



крапива – мягко шлифует кожный покров;



лен – материал тонизирует организм.

Стоимость заказа менеджеры рассчитывают в индивидуальном порядке. Клиенту необходимо оставить заявку на сайте. Далее сотрудники компании подбирают оптимальный логический вариантов. Во внимание принимают степень удаленности покупателя от склада, размер партии и так далее. После согласования с клиентом деталей, ему выставляют счет. После поступления средств, груз отправляют. Компания делает все возможное для того чтобы соблюсти сроки доставки. Вместе с грузом клиент получает гарантийные обязательства. Компания нацелена на долгосрочное сотрудничество, поэтому обновление ассортиментного перечня проходит на регулярной основе. На всем протяжении от формирования заказа до его выполнения в цепочке отсутствуют посредники.