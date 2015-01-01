8 ужасных ошибок при выборе белья, которые ты хоть раз совершала

80% женщин неправильно подбирают нижнее белье. Вот правила, которые помогут это исправить.Лямки бюстгальтераТкань или силикон на коже смотрится неуместно. Если такие элементы нижнего белья не прикрыты одеждой, то не стоит их вообще надевать. Смените положение поддерживающих бретелек либо вовсе избавьтесь от них.ТканьСинтетику не стоит надевать ежедневно. Трусики из хлопка с небольшим добавлением эластана помогут сохранить форму белья на долгое время. Состав синтетических компонентов не должен быть более 20%.Невидимое бельеНе следует надевать лифчик, который будет выглядывать из открытого декольте либо спины. Это неуместно.Оттенок нижнего бельяТрусы и бюстгальтер не должны просвечиваться под одеждой. Белые трусики под белое платье не скроют цвет нательного белья, а вот телесный цвет сможет, и желательно, выбирать бесшовный комплект.Белье домаСохранить упругость груди поможет бюстгальтер, который не рекомендуют снимать даже дома. Для этого помогут спортивные бра, а вот обладательницам пышной груди можно поискать качественные хлопковые комплекты в отделе для беременных и кормящих мам. Индустрия этого белья по красоте не уступает синтетическим дизайнерским коллекциям.РазмерВажна не только чашка и форма бюстгальтера, но и правильная длина бретелек. Под руками не должно быть ощущения стягивания или некрасивых валиков.СтрингиГинекологи не советуют носить каждый день трусы с полосочкой сзади. Обычно такие модели делают из синтетики, а она приводит к ряду гинекологических заболеваний.ШвыОбтягивающая одежда и швы на белье – вещи несовместимые. Но расстраиваться не нужно, на прилавках магазинов много белья без строчек по бокам.

Источник: www.allwomens.ru/zen