«Допилась!»: пользователи Instagram отреагировали на болезнь Волочковой

Многодетная мать Анджелина Джоли украшала своё тело новой татуировкой после появления в семье очередного ребёнка. Голливудская дива записывала места, где рождались её дети. Похоже, российской звезде Анастасии Волочковой тоже пока обзавестись татуировками-напоминаниями. Несмотря на то что у неё всего одна дочь, Волочкова умудряется запутаться в самых важных датах: экс-балерине так и не удалось правильно озвучить возраст Ариадны и год её рождения. Подписчики блога артистки подозревают, что бывшая прима серьёзно больна.instagram.com/volochkova_artАнастасия Волочкова очередной раз опозорилась, забыв, когда родила дочьВчера с самого утра в Инстаграм Анастасии Волочковой стали появляться посты, посвящённые единственной дочери. Сначала звезда балета перечислила свои богатства в виде роскошного особняка, дорогого автомобиля и дорогого коня. Тут же Настя пристыдила злыдней, которые постоянно ей завидуют. Столь оригинальное поздравление собственного ребёнка несколько озадачило фолловеров, однако дальше их ждали новые сюрпризы…instagram.com/volochkova_artВ очередном посте Анастасия напомнила, что её дочери исполнилось 13 лет:Это было 13 лет назад... Замечательная у меня дочь. И я счастливая мама.Затем в калейдоскопе Инстаграма Волочковой мелькали подарки для Ариадны, сладости, Николай Басков, подруги именинницы…instagram.com/volochkova_artПоявление на празднике отца девочки Игоря Вдовина, похоже, совсем расслабило Волочкову.instagram.com/volochkova_artОбращаясь к бывшему гражданскому мужу, артистка сообщила, что никогда на забудет этот важный день — 23 сентября 2004 года:instagram.com/volochkova_artНе обязательно быть знакомым с высшей математикой, чтобы увидеть нестыковку: если бы Ариадна родилась в 2004 году, ей бы исполнилось 14 лет. Интернет-пользователи шокированы тем, что родная мать умудрилась забыть дату рождения единственного ребёнка. Особо злостные «завистники» уверены, что это сказываются последствия злоупотребления алкоголем:mari19744 Допилась уже до 👿 Забыла в каком году дочь родила im_not_21_no_more она больная и давно nadezhda__2595 СвЯтлейшая путается в показаниях natalya_19_70 Ну ошибся человек. Столько бухать - спасибо, помнит, какое тысячелетие на дворе.... anastasiatakueva а может она уже в хлам пьяная и тыкнула не на ту кнопку. Исправлять влом. Да и вАще какая разница? Надо было написать: «я родила Аришу в середине двухтысячных.» 😁😁😁 tanchik1172 да бухая уже видать писала korolevasvetlana1680 Просто Анастасия в (прости господи) говно уже . Надо простить и понять. В такой день то и не Нажраться вдупеля ? Тут уж сам бог велел. И повод есть. haitirene Япона матерь!!🙊🙈 Бедная Ариша...Мамашка которые сутки отмечает. Набухалась и чешет...уже и дату рождения собственного ребенка забыла.Интернет-пользователи подозревают, что новость о беременности Собчак — фейкКоличество беременностей Ксении Собчак за последние пять лет не поддаётся учёту. Едва ли не раз в два месяца внимательные фолловеры обнаруживают явные признаки предстоящего пополнения в звёздном семействе, однако вскоре выясняется, что предположения о беременности Ксении Анатольевны оказались ложными. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen