Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2018

ОвныВам октябрем показана романтика и противопоказаны путешествия. Следовательно, стоит опасаться курортных романов, да и для поездок это не самое удачное время. Астролог советует вам заняться рутинными делами и постараться ими увлечься. В процессе работы вас ждут интересные знакомства и плодотворные встречи. В этой среде возможно и зарождение любви. Высокие шансы влюбиться будут в начале октября, а вот ближе к его концу повысится риск травм и материальных потерь. И чем дальше вы будете от дома, тем выше риск неприятностей.ТельцыСложным октябрь выдастся для семейных Тельцов и тех, кто влюблен. На этот месяц придется кризис ваших отношений. Его разрешение будет зависеть от вашей заинтересованности в этом союзе. Если вы дорожите отношениями, помните, вашему знаку свойственны дипломатические качества, и именно вам под силу вывести конфликт в созидательное русло. Октябрь отнимет у вас слишком много сил, но оно того стоит. Запланируйте на конец месяца отдых или чередуйте сложную работу с приятной. Это вас немного разгрузит.БлизнецыОктябрь принесет любовь многим знакам зодиака, но главная порция достанется вам. Все случится внезапно, в момент, когда вы меньше всего будете этого ожидать. Вы окажитесь катастрофически не готовы к такому повороту событий. Но в этом и вся прелесть – спонтанная любовь круче запланированной. Однако буря романтических страстей – не повод терять бдительность. Пусть любовь вскружит вам сердце, а не голову. Голова потребуется для профессиональной сферы. Астролог вам предсказывает крутые виражи в трудовой деятельности. Трезвое мышление понадобится в совершении серьезных финансовых операциях.РакиРаботать, работать и еще раз работать вам придется над отношениями. Если не с любимым человеком, то с близкими людьми, которые в силу серьезных разногласий могут стать далекими. И чем больше вы будете оттягивать эту работу, тем глубже между вами окажется пропасть.Астролог советует вам не уходить от личных проблем этой осенью, иначе они вас будут проследовать, и новые люди в новых отношениях начнут отзеркаливать ваши старые проблемы. Есть риск в октябре пережить и финансовые неприятности. Не давайте деньги в долг и не совершайте капиталовложений.ЛьвыВ октябре придется потрудиться. Под угрозой окажется профессиональная деятельность. Будьте готовы к тому, что высшее руководство вас начнет экзаменовать, устраивать спонтанные проверки и рабочие провокации. Возможно, конечно, что ваше место кому-то потребовалось отдать, и нужен повод вас уволить. Но эта вероятность ничтожна по сравнению с той, что вас испытывают, чтобы убедиться – вы профессионал высокого класса. Скорее всего, вам собираются доверить мегаответственное дело или должность. По результатам проверки вас либо казнят (уволят), либо коронуют (повысят, вознаградят).ДевыВ октябре звезды лично для вас выпишут приятные неприятности. Как это? Замудренно. События, которые произойдут в октябре, вряд ли можно будет назвать счастливыми. Однако именно они станут трамплином в новую жизнь. Поэтому, чтобы не происходило – не страдайте и не сопротивляйтесь. Это надо просто пережить, и тогда вы поймете смысл народной мудрости – не было бы счастья, да несчастье помогло. В конце месяца вас ожидает благотворительное мероприятие. Обязательно побывайте на нем – там ваша судьба!ВесыОктябрь заставит вас пересмотреть жизненные ценности. Очень вероятно, что материальные блага, друзья и любовь по расчету перестанут для вас быть приоритетом. Небо устроит вам серьезное испытание, благодаря которому вы поймете – деньги не умеют любить. Бесценной окажется поддержка людей, которых вы раньше игнорировали, а то и обежали. Отблагодарите их, но не вздумайте покупать их любовь или дружбу. Новые «старые» грабли вас могут убить. Этот жизненный урок вы будете обязаны усвоить в октябре.СкорпионыОсень – пора уюта, теплых отношений и откровенных признаний. Октябрь принесет вам именно эту потребность. Отложите все задачи, планы и гонку за модными «призраками». Ваше место в кругу семьи. Посвятите максимум октябрьских дней близким и далеким родственникам. Это в равной степени сейчас нужно и вам, и им. Октябрь поможет вам разрешить конфликты, сблизиться и понять друг друга. Не отказывайте родным даже в мелких просьбах, и не бойтесь их просить о незначительных услугах. В любви нет мелочей.СтрельцыК середине осени вы отважитесь на серьезные перемены личного характера: откроете свое сердце, сделаете предложение, родите ребенка, а возможно, и согласитесь на развод. В любом случае – это хорошие перемены, даже если они разрушают часть вашей жизни. На руинах всегда можно построить счастливое будущее. И «строители» найдутся. Сейчас возле вас концентрируется много людей, заинтересованных в вашем счастье. Не стесняйтесь их приобщать к своим идеям. Самое время начать новую жизнь!КозерогиОктябрь завершит ваш финансовый кризис или существенно понизит высокий риск обанкротиться. Новый источник дохода придет, откуда не ждали. Возможно, он не сделает вас новым Рокфеллером, но почувствовать почву под ногами и решить главные финансовые проблемы, он точно вам позволит. В конце октября вас ждет и любовная удача. Если ваше сердце одиноко, новое знакомство даст вам шанс исправить эту ситуацию. Главное, не закрывайте его, руководствуясь горьким опытом.ВодолеиВ октябре вам показан отдых. Можете на законных основаниях лениться дома, брать отпуск на работе, отвергать запросы о помощи со сбором урожая на даче. Хотя нет. Дачу не совсем отвергайте. Работать, конечно, вам не стоит, а вот отдохнуть вдали от мегаполиса, городской суеты и стрессов очень даже можно. Природа – ваш лучший источник энергии, сил и вдохновения. Поэтому, даже если у вас сейчас нет никакой возможности взять отпуск, устраивайте себе уикенды на лоне природы.РыбыВы, как и положено осенью меланхоличному знаку, прочувствуете все «прелести» осенней хандры. Вам захочется «залечь на дно», скрыться от людей и проблем, которые сейчас кажутся особо острыми. Что же, позвольте себе это! Особенно в середине месяца, когда уныние достигнет своего апогея. Черпайте силы в литературе, театре, выставках. Они вам потребуются в конце месяца, когда жизнь засияет новыми красками. Вас ждут положительные перемены, но для этого придется поменяться и вам.

Источник: www.allwomens.ru/zen